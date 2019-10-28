Футбол

RT на русскомRT на русскомСулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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