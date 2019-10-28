Футбол
RT на русскомСулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сравнил нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
RT на русском 15:21
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Политика
«Нафтогаз» назвал потери Украины в случае прекращения транзита газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью «24 каналу» заявил, что если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, то потери украинской экономики могут составить 3—4% от ВВП.
RT на русском 10:08
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
РИА Новости 13:51
Шоу-бизнес
Квартиру покойного Олега Яковлева пытаются взломать неизвестные
Женщина обратилась в редакцию передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы рассказать о неизвестных людях, пытающихся взломать квартиру Яковлева.
Bimru.ru 05:45
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
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Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
РИА Новости 12:14
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Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
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Шоу-бизнес
Алена Рапунцель не хотела возвращаться на «ДОМ-2»
Участница реалити-шоу уехала с Романом Макеевым в загородный дом и заявила, что не намерена возвращаться на проект.
StarHit.ru 15:30
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Нева Спорт 14:24
Здоровье
Роспотребнадзор назвал самые популярные вопросы по профилактике гриппа
Специалисты отвечали по телефону на волнующие вопросы граждан о гриппе и ОРВИ.
Freepressa.ru 01:58
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Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
RT на русском 15:45
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол
«Зенит» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 09:28
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Армия и оружие
Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев
Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Телеканал 360° 08:25
Футбол
Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru 11:29
Происшествия
Мальчика из горящей машины спас танкист Чебаркульской дивизии
Спасителем оказался 23-летний Осман Мамутов, командир одного из танковых взводов Чебаркульской дивизии.
Челябинск Сегодня 10:28
Футбол
Рибери дисквалифицирован на три матча за толчок арбитра
Спорт-Экспресс 13:13
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Политика
Скворцова предложила провести референдум по вопросу эвтаназии в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что вопрос о возможной легализации эвтаназии в России должен решаться на референдуме.
МР7.ру 10:03
Наука
Эксперимент: Мозг по-разному сохранил выученную информацию
Мозг по-разному сохранил выученную информацию, показал эксперимент, который провели британские ученые из Оксфордского университета.
Ugpressa.ru 12:53
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru 05:46
Общество
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Lenta.ru 05:35
Футбол
Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину»
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».
Нева Спорт 15:20
Политика
Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Московский Комсомолец 15:59