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Религия
Патриарх Варфоломей и архиепископ Иероним помянули главу ПЦУ Епифания
На совместной службе с предстоятелем Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом патриарх Константинопольский Варфоломей помянул главу так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.
News.ru вчера в 07:15
Происшествия
СК назвал приоритетную версию прорыва дамбы под Красноярском
Следственный комитет (СК) России назвал основную версию прорыва дамбы в золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Известия 03:30
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Единоборства
Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
Регион online 02:40
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую прошивку MIUI 11
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 11 для своих смартфонов. Первыми обновили устройства китайские пользователи.
Политическая Экспертиза вчера в 23:41
Политика
Трамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей
Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
РБК 02:28
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM 18 октября в 19:11
Гаджеты
Motorola объявила дату презентации RAZR 2019
Компания пригласила журналистов на презентацию модели, которая пройдёт 13 ноября. О месте мероприятия на данный момент не объявлено.
ИнфоСМИ 18 октября в 12:49
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Спецназ взял штурмом дом вора в законе Кости Канского
В Красноярском крае задержан вор в законе Константин Найбауэр, известный в криминальной среде как Костя Канский.
Lenta.ru вчера в 02:41
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Авто
Послушайте, как звучит новый «атмосферник» V12 объемом 9,5 литров
Компания Race Cast Engineering из Австралии, занимающаяся постройкой моторов, разработала атмосферный двенадцатицилиндровый двигатель объёмом 9,5 литров.
Тарантас Ньюс 18 октября в 10:49
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 00:46
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Газета.Ru вчера в 03:01
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
REGNUM вчера в 13:25
Футбол
Дзюба заявил, что не забудет матч с «Ростовом»
RT на русском 03:52
Футбол
«Локомотив» перед матчем с «Ювентусом» обыграл «Ахмат»
Vprognoze.ru 18 октября в 16:58
Религия
Патриарх Кирилл приехал в Брянск
В воскресенье, 20 октября, на освящение Успенского собора в Брянск прибыл патриарх Кирилл. Богослужение началось в 9 утра в Супоневе.
КП - Брянск 03:22
Общество
Названа опасность кормления бродячих собак
Голубев отметил, что, как бы ни было жаль бездомное животное, лучшей помощью будет устройство собаки в приют, где волонтеры обеспечат ей тепло и уход.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Футбол
«Челси» додавил «Ньюкасл» в Лондоне
Матч 9-го тура «Челси» Фрэнка Лэмпарда провёл дома.
Евро-футбол.ру вчера в 11:52
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ вчера в 05:38
Здоровье
Врачи назвали ранние симптомы рака желудка
Ранние признаки рака желудка могут быть схожими с симптомами других заболеваний, поэтому больные зачастую не обращают на них внимания.
UfacityNews.ru 18 октября в 22:51