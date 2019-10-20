Футбол
ProstoProSportСульшер: «МЮ станет чемпионом раньше, чем через 30 лет»
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Происшествия
В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Происшествия
СК назвал поджог причиной пожара в Ярославской области с 7 погибшими
Причиной пожара в жилом доме в Ростове (Ярославская область) стал поджог, подозреваемый в преступлении задержан.
РБК 04:21
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:29
Армия и оружие
В сирийской Эр-Ракке восстанавливают нефтегазовые месторождения
Московский Комсомолец вчера в 22:53
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии вновь попытается купить «Манчестер Юнайтед»
Нынешние владельцы Манчесте6р Юнайтед, семья Глейзер, которая владеет командой с 2005 года, в обоих случаях заявляла, что не собирается продавать клуб вне зависимости от суммы предложения.
Советский спорт 05:21
Гаджеты
Представлен первый смартфон на Snapdragon 865
Игромания.ру вчера в 12:00
Футбол
Зенит — Ростов 6:1
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:59
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Lenta.ru 05:14
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки автолюбителей
Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс 03:49
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Общество
Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек
В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.
Радио Комсомольская правда 18 октября в 15:10
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 18 октября в 14:33
Общество
Самолет Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс
Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas совершил рекордный беспосадочный рейс, проведя в воздухе 19 часов 16 минут, сообщает авиакомпания на своем сайте в воскресенье, 20 октября.
Известия 04:16
Армия и оружие
Вместо M4: основным оружием Армии США может стать «экзотическая» винтовка RM277
Варианты RM277 / ©General Dynamics General Dynamics показала разные варианты оружия: один из них призван сменить M4, а другой, соответственно, ручной пулемет M249 SAW.
Naked Science 18 октября в 09:20
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Кино
В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»
Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru 18 октября в 11:24
Общество
Правительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона
Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон.
Российская газета 02:51
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Футбол
Тедеско не видит необходимости кардинального усиления «Спартака»
Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" после вчерашнего матче с "Рубином", который закончился вничью 0:0, заявил, что ему есть из кого выбирать состав для игры.
Московский Комсомолец 03:06
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем
41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.
Аргументы недели 18 октября в 10:25
Футбол
Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса»
Главный тренер нидерландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий отреагировал на клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона.
RT на русском 04:23
Футбол
Ловчев поругался с Губерниевым во время разговора о «Спартаке»
Бывший капитан московского "Спартака" Евгений Ловчев поругался с известным телекомментатором Дмитрием Губерниевым во время разговора о красно-белых на телеканале "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 06:56
Армия и оружие
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Российская газета 01:40
Шоу-бизнес
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей 18 октября в 05:48