Футбол

ProstoProSportProstoProSportСульшер: «МЮ станет чемпионом раньше, чем через 30 лет»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Сульшер не сомневается, что это произойдет раньше, чем через 30 лет.
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