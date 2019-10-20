Футбол
ProstoProSportСульшер: «МЮ станет чемпионом раньше, чем через 30 лет»
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Космос
Астрономы обнаружили в открытом космосе облако из молекул сахара
OAnews 17 октября в 03:54
Армия и оружие
Украинские силовики нарушили перемирие за сутки 38 раз, сообщили в ДНР
16 октября в ДНР сообщили, что за сутки ВСУ нарушили перемирие 40 раз.
Аргументы и Факты вчера в 03:33
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Происшествия
Найден живым один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Найден живым один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.
Вечерняя Москва 06:16
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Авто
Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель
Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
Автоновости дня вчера в 00:39
Политика
В Британии запустили операцию Yellowhammer на случай жесткого Brexit
Правительство Великобритании запускает операцию Yellowhammer, разработанную на случай жесткого Brexit.
РБК 07:03
Политика
Песков рассказал, чем руководствуется Путин в международной политике
Песков добавил, что Россия подписывает очень много конкретных контрактов.
РИА Новости 07:41
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Спорт
Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби
Определились все полуфиналисты Кубка мира по регби, который проходит в Японии.
ProstoProSport 08:24
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Технологии
Хакеры взломали «умные» чётки от Ватикана за 15 минут
15 октября в Ватикане прошла презентация электронных чёток Click to Pray. Устройство состоит из десяти чёрных бусин и креста.
News.ru 07:20
Единоборства
Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
RT на русском вчера в 13:23
Общество
Роспотребнадзор хочет запретить использование пластиковых пакетов
В Минприроде отметили, что одобряют постепенный переход к сокращению производства и продажи пластиковых пакетов, так как это благоприятно отразится на экологии.
Восток-Медиа 18 октября в 06:25
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Футбол
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче Примеры
«Реал», потерпев поражение, упустил возможность вернуться на первое место и после девяти туров располагается на второй строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на одно очко.
Чемпионат вчера в 16:52
Происшествия
Азербайджанец зарезал россиянку в Петербурге
Lenta.ru 09:09
ЖКХ
Три подконтрольные Киеву города Луганской области остались без воды
В результате без воды остались город Лисичанск (южная и центральная части), Приволье и Новодружеск. Пострадали почти 80 тысяч человек.
Ореанда-Новости 04:59
Шоу-бизнес
Ани Лорак назвала причину развода с мужем
Развод Ани Лорак с супругом турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу был покрыть тайной семи печатей.
Экспресс газета 01:03
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.
Известия 08:50
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
Футбол
Тедеско назвал высоким уровень футболистов «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал высоким уровень футболистов своей команды.
Газета.Ru 04:18
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для зимы
Проведя собственное исследование, эксперты CarsWeek.ru составили ТОП-5 недорогих кроссоверов для зимней эксплуатации.
Автоновости дня 06:30
Футбол
ЦСКА упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" в матче 13-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 09:00
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52