Футбол

Sport24.ruSport24.ruСульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил победу над «Астон Виллой»

Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
Харри Магуайр
8′
11′
Джек Грилиш
18′
Ануар Эль-Гази
Трезеге
Фред
24′
Томас Хитон
42′
45′+3′
Фредерик Гильбер
Брэндон Уильямс
62′
Виктор Линделеф
64′
66′
Тайрон Мингз
Хуан Мата
Джесси Лингард
74′
Брэндон Уильямс
Люк Шоу
79′
81′
Конор Хурихэйн
Хенри Лэнсбери
Антони Марсьяль
Мэйсон Гринвуд
82′
Люк Шоу
89′
Второй тайм был получше, мы давили на соперника и создавали моменты. У нас были хорошие шансы, чтобы одержать победу. Но в целом, думаю, мы победу не заслужили — особенно после первого тайма.
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