Второй тайм был получше, мы давили на соперника и создавали моменты. У нас были хорошие шансы, чтобы одержать победу. Но в целом, думаю, мы победу не заслужили — особенно после первого тайма.

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил победу над «Астон Виллой»

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Общество Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Политика В Киеве заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал в своем Twitter слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны, заявив о "готовности принять пару областей" России.

Технологии В Минске реконструируется ТЭЦ-3 В энергосистеме Республики Беларусь Минская ТЭЦ-3 работает с 1951 г. В настоящее время её установленная мощность, включая возможности ПГУ-230, составляет 542 МВт.

Шоу-бизнес Анна Семенович призналась в уменьшении груди Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.

Политика Министр энергетики США ушел в отставку Ранее стало известно, что Перри уходит в отставку в конце 2019 года. Он намерен работать в штате Техас, губернатором которого был раньше.

Политика Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.

Наука Кофе предотвращает старение мозга Ученые из Бразилии, США, Франции и Германии заявили, что пить по утрам кофе полезно, поскольку содержащие кофеин напитки предотвращают старение мозга, пишет «Российская газета».