Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСульшер: «Заслуживали победу над „Астаной“»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
4 фото
Все было замечательно - вчерашняя тренировка, установка на матч, поездка и все-все. Жаль только, что мы не смогли увезти отсюда победу, потому что ее заслуживали, - заявил Сульшер на пресс-конференции. Напомним, что «МЮ» вышел в плей-офф три недели назад, а «Астана» сегодня набрала первые очки.
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