Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в беседе со своими подопечными назвал условия и возможные сроки своего ухода с поста наставника "красных дьяволов". Норвежец признался – его отставка может произойти после дерби с "Манчестер Сити".

Сульшер может покинуть «Манчестер Юнайтед» после дерби с «МанСити»

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