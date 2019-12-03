Футбол
Вести.RuСульшер может покинуть «Манчестер Юнайтед» после дерби с «МанСити»
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в беседе со своими подопечными назвал условия и возможные сроки своего ухода с поста наставника "красных дьяволов". Норвежец признался – его отставка может произойти после дерби с "Манчестер Сити".
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«МЮ» не планирует увольнять Сульшера, даже если команда не попадёт в топ-6 АПЛ
Чемпионат01 декабря в 02:01
«МЮ» не уволит Сульшера, даже если команда не попадет в топ-6 по итогам сезона
Матч ТВ01 декабря в 02:35
«МЮ» не уволит Сульшера, даже если команда не попадет в топ-6 по итогам сезона
Sportbox.RU01 декабря в 02:35
«Манчестер Юнайтед» уволит Сульшера, если команда не обыграет «Тоттенхэм» или «Ман Сити»
Спорт-Экспрессвчера в 12:29
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
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"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
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«Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с Фернандиньо
«Манчестер Сити» пока не планирует продлевать контракт с полузащитником команды Фернандиньо, контракт которого истекает в июне 2020 года.
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Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесен из Парижа в Лозанну
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Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса
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Общество
В России резко выросло число ДТП с такси
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Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова
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