Футбол

Вести.RuВести.RuСульшер может покинуть «Манчестер Юнайтед» после дерби с «МанСити»

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в беседе со своими подопечными назвал условия и возможные сроки своего ухода с поста наставника "красных дьяволов". Норвежец признался – его отставка может произойти после дерби с "Манчестер Сити".
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Сульшер назвал условие ухода - поражение в дерби с «Манчестер Сити»

Газета.Ru02:24

«МЮ» не планирует увольнять Сульшера, даже если команда не попадёт в топ-6 АПЛ

Чемпионат01 декабря в 02:01

«МЮ» не уволит Сульшера, даже если команда не попадет в топ-6 по итогам сезона

Матч ТВ01 декабря в 02:35

«МЮ» не уволит Сульшера, даже если команда не попадет в топ-6 по итогам сезона

Sportbox.RU01 декабря в 02:35

Сульшер сообщил игрокам «МЮ» условие своего увольнения. Это может произойти после дерби с «Ман Сити»

Sport24.ru00:21

«МЮ» не уволит Сульшера, даже если клуб не войдет в топ-6 в АПЛ – СМИ

REGNUM01 декабря в 04:26

«Манчестер Юнайтед» уволит Сульшера, если команда не обыграет «Тоттенхэм» или «Ман Сити»

Спорт-Экспрессвчера в 12:29
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Политика

Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
RT на русском 01:56
Происшествия

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В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Политика

Нидерланды обвинили Россию в помощи главному свидетелю по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обвинила российские власти в том, что они намеренно позволили покинуть Россию одному из главных свидетелей по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.
URA.Ru вчера в 08:16
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

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Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro

Китайская компания Xiaomi выпустила новую версию смартфона Redmi Note 8 Pro в расцветке корпуса Electric Blue, переливающейся от голубого до синего цвета.
UfacityNews.ru вчера в 14:01
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Технологии

Президент Qualcomm предсказал скорое исчезновение смартфонов

С прогрессивным развитием технологии 5G изменятся и современные смартфоны, но Кристиано Амон, президент компании Qualcomm, утверждает, что связь нового поколения разработки сделает гаджеты ненужными уже всего через несколько лет.
Planet Today вчера в 13:16
Экономика

ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

До конца года ЦБ начнет обсуждать с участниками рынка конкретные меры, которые будут сдерживать выдачу ипотеки уже закредитованным гражданам.
РБК вчера в 13:53
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания вчера в 04:48
Политика

Прорывов нет: на Украине оценили проект «нормандского коммюнике»

Проект коммюнике по итогам «нормандского саммита» в Париже является весьма дипломатическим и не содержит «суперпрорывных идей».
REGNUM 01:55
Происшествия

На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца

Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребёнка своей сожительницы, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:52
Общество

Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов

В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Neva.Today вчера в 16:27
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Интерфакс вчера в 10:35
Происшествия

Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:18
Политика

Украинские власти заявили о смене руководства «Нафтогаза»

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях" - подчеркнул Оржель.
Московский Комсомолец вчера в 06:57
Футбол

«Манчестер Сити» не планирует продлевать контракт с Фернандиньо

«Манчестер Сити» пока не планирует продлевать контракт с полузащитником команды Фернандиньо, контракт которого истекает в июне 2020 года.
Чемпионат 01:56
Происшествия

Россиянин нашел на капоте автомобиля мертвую голую девочку

В Петербурге местный житель нашел на капоте своего автомобиля мертвую девочку.
Lenta.ru 02:24
Политика

США могут ввести пошлины на французские товары

В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
ТАСС вчера в 18:13
Происшествия

Названа причина обрушения моста в Оренбурге

Часть моста на окраине Оренбурга обрушилась в момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов, один из которых был перегружен на 20 тонн.
BFM.ru вчера в 13:46
Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Российская газета 02:44
Спорт

Исполком WADA по вопросам статуса РУСАДА перенесен из Парижа в Лозанну

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где будут обсуждаться рекомендации комитета по соответствию организации по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну (Швейцария), сообщает пресс-служба WADA.
РИА Новости вчера в 17:25
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Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости вчера в 18:46
Технологии

Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов

Уязвимость в программном обеспечении Android позволяет злоумышленникам создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.
Lenta.ru вчера в 22:02
Общество

В России резко выросло число ДТП с такси

Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Lenta.ru 02:10
Общество

Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.
Известия вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
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