Футбол

Вести.RuВести.RuСульшер может покинуть «Манчестер Юнайтед» после дерби с «МанСити»

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер в беседе со своими подопечными назвал условия и возможные сроки своего ухода с поста наставника "красных дьяволов". Норвежец признался – его отставка может произойти после дерби с "Манчестер Сити".
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Сульшер сообщил игрокам «МЮ» условие своего увольнения. Это может произойти после дерби с «Ман Сити»

Sport24.ru00:21

Уле Гуннар Сульшер: «Матчи против „Тоттенхэма“ и „Манчестер Сити“ дают нам большие шансы проявить себя»

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Сульшер назвал условие ухода - поражение в дерби с «Манчестер Сити»

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Сульшер: уверен, клуб и болельщики отлично примут Моуринью

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Нева Спортвчера в 09:41

Сульшер рассказал игрокам «МЮ» условие своего увольнения

Матч ТВ04:46

Источник: «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера

Bookmaker-ratings.ruвчера в 09:35
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В 2017 году певец перенёс инсульт, после которого восстанавливается до сих пор.
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Зеленский созвал СНБО перед встречей лидеров «нормандской четверки»

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К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Путин поговорил с новой главой ЕК

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
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Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
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В городе Перевоз скончался закопавшийся в сугробе 10-летний мальчик.
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Опубликовано видео обрушения моста в Оренбурге

Видео, на котором запечатлен момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге, опубликовано очевидцем.
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Jaguar представил обновленный Jaguar F-Type

Jaguar официально представил рестайлинговый спорткар F-Type, главными изменениями которого стали новый дизайн передней части, пересмотренный интерьер и новые силовые установки.
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Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

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Под Белгородом перевернулся автобус с 30 пассажирами

Автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет в пригороде Белгорода, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.
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Китай ввел антиамериканские санкции

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