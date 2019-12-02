Футбол
Газета.Ru«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера
"Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщает Goal.com. Манкунианцы одержали лишь четыре победы в 14 турах Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Экономика
Петербургская логистическая компания привлекла крупного инвестора
Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что петербургская логистическая компания привлекла крупного инвестора.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Политика
Зеленский созвал СНБО перед нормандским саммитом
Президент Украины Зеленский собирает заседание СНБО Украины в преддверии встречи лидеров стран "нормандской четверки".
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Армия и оружие
Завершены предварительные испытания БТР и БМП на шасси «Бумеранг»
"Военно-промышленная компания" (ВПК) совместно с Минобороны России завершила предварительные испытания опытных образцов бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на перспективном колесном шасси "Бумеранг".
Футбол
Каждый десятый россиянин считает, что Россия может выиграть Евро-2020
Каждый десятый россиянин (13%) знает результаты жеребьевки финальной части турнира. Следили за трансляцией жеребьевки 5% россиян.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Происшествия
В центре Симферополя легковой автомобиль врезался в остановку
В центре крымской столицы автомобиль Lancia врезался в остановку общественного транспорта, передают «РИА Новости (Крым)».
Политика
В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО
В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса.
Общество
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Супруга президента США Меланья Трамп показала, как Белый дом украсили к Рождеству в 2019 году.
Футбол
Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
Спорт
Манипуляции с базой не позволили WADA проверить данные 145 россиян
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории не позволили экспертам проверить 145 из 298 российских спортсменов, информация о которых содержалась в базе.
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Гаджеты
В России вышел «неубиваемый» телефон Nokia 800 Tough
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Политика
Премьер Финляндии ушел в отставку
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.
Политика
Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал оскорбительными слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
Происшествия
Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео
Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан
Переводы в Таджикистан из России приостановили лишь две крупные платежные системы - Western Union и Blizko, при этом Contact, MoneyGram, "Золотая корона" и "Юнистрим" продолжают их проводить, прокомментировали РИА Новости в компаниях.
Политика
Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США
Зеленский предложил новый формат переговоров: Украина, Россия и США.
Шоу-бизнес
Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии
Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".