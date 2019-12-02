Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера

"Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщает Goal.com. Манкунианцы одержали лишь четыре победы в 14 турах Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Сульшер сообщил игрокам «МЮ» условие своего увольнения. Это может произойти после дерби с «Ман Сити»

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Источник: «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Сульшера

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Sportbox.RU04:46
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Премьер-министр Финляндии Антти Ринне ушел в отставку, сообщает Reuters.
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