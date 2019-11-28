Футбол

Sport.ruSport.ruСульшер расстроен, что «МЮ» уступил «Астане»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
3 фото
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер заявил, что его команда огорчена итоговым результатом встречи Лиги Европы против "Астаны", которую его команда проиграла (1:2).
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