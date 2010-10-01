Футбол
Матч ТВСульшер составил список трансферных целей для «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер составил список приоритетных целей клуба на зимнее трансферное окно. Источник сообщает, что в списке 46-летнего норвежского специалиста значится шесть футболистов.
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Футбол
Итальянский журналист: «Черчесов мало говорит, но многое понимает»
Черчесов изменил сборную до неузнаваемости за счет дисциплины. Черчесов мало говорит, но многое понимает.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж для взятия города под контроль
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Здоровье
Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль
Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.
Политика
Путин прилетел в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, его самолет приземлился в Эр-Рияде, передает в понедельник РИА Новости.
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
Армия и оружие
Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения операции объеденных сил в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы государства.
Музыка
Экс-солистка «Непары» вышла на сцену с новым партнером
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Футбол
«Спартак» назначил Тедеско главным тренером
Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.
Футбол
Виктор Онопко: «В Испании нас боялись. Мы могли разнести любого соперника»
Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко в честь своего 50-летия вспомнил годы своей карьеры в «Спартаке», а также переход в испанский «Овьедо».
Общество
Фура Киркорова застряла в Коми на берегу реки
Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова застряла передними колесами в песке на переправе через реку Печору.
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Происшествия
В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
В деле о массовых беспорядках в Москве появились шесть новых фигурантов, некоторые уже задержаны, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Авто
В США выставили на торги сгоревший дотла Ferrari
В США уйдет с молотка сгоревший спорткар Ferrari 458 Spider 2014 года выпуска.
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности.
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Армия и оружие
Франция намерена добиваться прекращения военной операции Турции в САР
«Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнёрами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Политика
Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова
По информации издания, «зачистки» начались в августе, через несколько дней после увольнения с должности мэра Аргуна (второй по численности населения город республики) Ибрагима Темирбаева.