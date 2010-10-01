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Матч ТВМатч ТВСульшер составил список трансферных целей для «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер составил список приоритетных целей клуба на зимнее трансферное окно. Источник сообщает, что в списке 46-летнего норвежского специалиста значится шесть футболистов.
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