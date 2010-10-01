Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер составил список приоритетных целей клуба на зимнее трансферное окно. Источник сообщает, что в списке 46-летнего норвежского специалиста значится шесть футболистов.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Здоровье Врачи удалили москвичке полуметровую опухоль Столичные хирурги удалили 52-летней женщине опухоль яичника, которая достигала 50 см в диаметре.

Политика Путин прилетел в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, его самолет приземлился в Эр-Рияде, передает в понедельник РИА Новости.

Армия и оружие Зеленский посетил зону проведения военной операции в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил передовую в зоне проведения операции объеденных сил в Донбассе, сообщила в понедельник пресс-служба украинского главы государства.

Политика Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате» Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».

Футбол «Спартак» назначил Тедеско главным тренером Предыдущий главный тренер московского клуба Олег Кононов ушел в отставку 29 сентября после завершения матча 11-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2. Для красно-белых это было четвертым подряд поражением в национальном первенстве.

Политика Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.

Армия и оружие Франция намерена добиваться прекращения военной операции Турции в САР «Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнёрами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.