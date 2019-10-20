Футбол
Евро-футбол.ру«Нам не придётся ждать титула 30 лет»: Сульшер уколол «Ливерпуль»
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
|54%
|Владение мячом
|46%
|–
|Процент точных передач
|–
|1
|Удары в сторону ворот
|1
|–
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|–
|1
|Отборы
|4
|2
|Фолы
|4
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑4‑3
1
Де Хеа
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
39
Мактомини
16
Рохо
17
Фред
15
Перейра
10
Рэшфорд
21
Джеймс
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
10
Мане
9
Фирмино
27
Ориги
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
Напомним, «Ливерпуль» не может выиграть чемпионат Англии уже почти 30 лет. В последний раз мерсисайдцы становились лучшей командой страны в далёком 1990 году. Следить за игрой «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.
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