Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Нам не придётся ждать титула 30 лет»: Сульшер уколол «Ливерпуль»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
54%Владение мячом46%
Процент точных передач
1Удары в сторону ворот1
Удары в створ ворот1
1Сейвы вратарём1
Офсайды
1Угловые
1Отборы4
2Фолы4
Желтые карточки
Красные карточки
Напомним, «Ливерпуль» не может выиграть чемпионат Англии уже почти 30 лет. В последний раз мерсисайдцы становились лучшей командой страны в далёком 1990 году. Следить за игрой «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» можно в текстовой трансляции.
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