Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСульшер выразил уверенность в Магуайре перед матчем с «Ливерпулем»

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
сегодня
в 11:30
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что защитник «красных дьяволов» Харри Магуайр способен справиться с атакой «Ливерпуля» в предстоящей встрече команд. Магуайр уже показал, насколько он хорош. Он регулярно демонстрирует свое мастерство.
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