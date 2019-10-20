Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер считает, что защитник «красных дьяволов» Харри Магуайр способен справиться с атакой «Ливерпуля» в предстоящей встрече команд. Магуайр уже показал, насколько он хорош. Он регулярно демонстрирует свое мастерство.

Сульшер выразил уверенность в Магуайре перед матчем с «Ливерпулем»

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