Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар
Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.В источнике
С чего всё началось
Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар
Несмотря на умеренное ослабление курса российской валюты с начала июня, в последние дни, возможно, наблюдаются признаки разворота этой тенденции, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Российская газетавчера в 23:00
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