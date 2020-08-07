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Российская газета
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Несмотря на умеренное ослабление курса российской валюты с начала июня, в последние дни, возможно, наблюдаются признаки разворота этой тенденции, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Свободная Пресса

Эксперт: США могут дать рублю повод для роста

Свободная Пресса12:38
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Российская газетавчера в 23:00
Экономика сегодня

Эксперт оценил шансы валюты РФ укрепиться на отметке 70 рублей за доллар

Экономика сегодня06:40
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Народные новости05:40
Инвест-Форсайт

Эксперт рассказал, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Инвест-Форсайт20:24
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:12
МонаВиста

Сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

МонаВиста11:10

В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае

Российская экономика достигла дна в мае текущего года, с июня начался процесс восстановления, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов в интервью РБК.
В ЦБ заявили, что российская экономика прошла дно в мае
Газета.Ruвчера в 06:08
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Определено слабое место стран Балтии при войне с Россией

Слабым местом стран Балтии в случае противостояния с Россией станет противовоздушная оборона (ПВО) средней дальности, заявил аналитик польского Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polske Radio.
Газета.Ru11:36
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NASA переименует космические объекты с «оскорбительными» названиями

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пересмотрит неофициальные названия некоторых космических объектов, так как они могут быть оскорбительными, сообщает ведомство.
Газета.Ru12:16
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SEGA довольна РС-продажами Persona 4 Golden и теперь будет делать игры для РС

В качестве ближайших РС-релизов SEGA предположительно называют игры Catherine: Full Body, которая пока доступна только на Nintendo Switch, а также будущий ремастер Shin Megami Tensei III: Nocturne — пока что он подтверждён на PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Игромания.ру13:02

Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
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