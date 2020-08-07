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Российская газета
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Несмотря на умеренное ослабление курса российской валюты с начала июня, в последние дни, возможно, наблюдаются признаки разворота этой тенденции, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Российская газетавчера в 23:00
Подробнее о событии
Инвест-Форсайт

Эксперт рассказал, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Инвест-Форсайт20:24
МонаВиста

Сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

МонаВиста11:10
Экономика сегодня

Эксперт оценил шансы валюты РФ укрепиться на отметке 70 рублей за доллар

Экономика сегодня06:40
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Народные новости05:40
Свободная Пресса

Эксперт: США могут дать рублю повод для роста

Свободная Пресса12:38
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:12
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Российская газетавчера в 23:00

В Петербурге уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полицию Северной столицы, в ночь на 8 августа в ходе рейда на Конюшенной площади 36-летняя сотрудница миграционной службы попросила молодого человека предъявить документы.
Российская газета10:10
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«Томь» проиграла «Чертаново» во втором туре первенства ФНЛ

«Томь» сегодня, 8 августа, пропустила два «сухих» мяча от команды «Чертаново» в матче второго тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020–2021, который состоялся на стадионе спортивного городка «Лужники» в Москве.
НИА-Томск11:43

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 98 человек подтверждено инфицирование COVID-19, выздоровели еще 155 пациентов, пять носителей коронавируса скончались, в том числе трое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:16
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