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Российская газета
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Пара "доллар-рубль" в последние дни находится в краткосрочном диапазоне 73-75, а в районе 76 находятся сильные квартальные уровни сопротивления, говорит аналитик.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Несмотря на умеренное ослабление курса российской валюты с начала июня, в последние дни, возможно, наблюдаются признаки разворота этой тенденции, считает главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев.
Российская газетавчера в 23:00
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МонаВиста

Сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

МонаВиста11:10
Экономика сегодня

Эксперт оценил шансы валюты РФ укрепиться на отметке 70 рублей за доллар

Экономика сегодня06:40
Российская газета

Сумеет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Российская газетавчера в 23:00
Инвест-Форсайт

Эксперт рассказал, сможет ли рубль укрепиться до 70 за доллар

Инвест-Форсайт20:24
RT на русском

Эксперт оценил ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 08:12
Народные новости

Оценена вероятность укрепления рубля до 70 за доллар

Народные новости05:40

Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

Власти Хабаровского края назвали «аппаратной диверсией» публикацию проекта постановления, в котором предлагалось отменить запрет бывшего губернатора края Сергея Фургала на полеты чиновников в командировки бизнес-классом.
Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом
РБК02:36
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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Военные США сняли видео испытаний гиперзвукового ракетного блока C-HGB

Как сообщает ToDay News Ufa, самое первое испытание американской ракеты, которая имеет гиперзвуковой планирующий блок Common Hypersonic Glide Body, произошла еще весной, девятнадцатого марта, однако общественности результат данных испытаний был продемонстрирован только на днях, четвертого августа.
ToDay News Ufa09:07
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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