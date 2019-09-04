Экономика
РИА НовостиСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
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с чего всё началось
Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.Коммерсантъвчера в 19:04
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 03 сентября в 08:09
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Дальний Восток стал символом открытости для всей страны, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что Дальний Восток стал символом открытости, новаторства и решимости снятия разного рода барьеров для делового и человеческого общения.
РИА Новости 03:43
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Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
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Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
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Борис Джонсон проиграл в британском парламенте по всем статьям
Проиграв первое голосование, Джонсон заявил о назначении досрочных выборов на 15 октября.
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Армия и оружие
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
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Армия и оружие
Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу
Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
Утро.ru 03:16
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 02 сентября в 03:18
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Арнор Сигурдссон не поможет сборной Исландии из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не сможет сыграть в ближайших матчах сборной Исландии в связи с травмой.
Спорт-Экспресс 03:33
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Культура
Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами
Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
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Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
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Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
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Футбол
Понсе сделал хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Стоит отметить, что нападающий московского «Спартака» Эсекель Понсе забил в прошедшей встрече три мяча во втором тайме.
Евро-футбол.ру 03:03
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Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).
МК-Спорт 03:05
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«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Общество
ЦБ предупредил о новом способе кражи денег через соцсети
В Центробанке заметили рост числа хищений денежных средств россиян с помощью социальных сетей.
Piter.tv вчера в 02:08
Гаджеты
Android 10 умеет определять загрязнение и перегрев порта USB
Если смартфон определяет, что порт USB нагрелся выше нормы, система оповестит об этом пользователя, посоветовав отключить кабель.
iXBT.com 04:14