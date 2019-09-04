Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.

Наука Полоскание рта снизило пользу физических упражнений Исследование, проведенное учеными из Плимутского университета совместно с коллегами из Центра регуляции генома, Барселона, рассматривает механизм формирования снижения кровяного давления после физических упражнений и роль в нем бактерий полости рта.

Политика Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17 Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Гаджеты В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак Израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.

Общество Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Общество ЦБ предупредил о новом способе хищения денег через соцсети Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что Банк России обнаружил новый способ похищения денег россиян через социальные сети.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.

Политика Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой.

Здоровье Путину предложили ввести повышающий коэффициент для ДФО Фургал предложил ввести повышающий коэффициент для дальневосточных территорий.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Общество Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.

Экономика Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа «Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.

Технологии Создатели ГЛОНАСС придумали систему отслеживания из Гарри Поттера Российская компания, отвечавшая за внедрение ГЛОНАСС, разработала систему слежения за людьми и автомобилями без подключения к спутнику.

Общество Греф предложил избавиться от экзаменов Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

Шоу-бизнес Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.

Политика Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.

Происшествия 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.

Общество Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Политика Глава Гонконга рассказала о причинах протестов Массовые протесты населения, охватившие Гонконг с начала лета, связаны не только с попыткой продвижения малопопулярного закона об экстрадиции, но вышли "далеко за его пределы".

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Экономика На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.