Экономика
РИА НовостиСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
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Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.Коммерсантъвчера в 19:04
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Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
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Назван явный признак скорого инфаркта
Специалист рассказала, что, например, увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 2,64 раза риска возникновения инфаркта миокарда, а увеличение ИМТ с 30 до 34,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 3,05 раза вероятности появления сердечного приступа.
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Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия вчера в 10:06
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
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Ведомости вчера в 17:40
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Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
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Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
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СБУ заподозрила представителей компании «Мотор Сич» в госизмене
Представителей компании подозревают в совершении диверсии — действий, направленных на разрушение предприятия, а также в «предоставлении представителями АО «Мотор Сич» помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путём поставок продукции военного назначения и двойного назначения».
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Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
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Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Вышел первый трейлер фильма «Плохие парни навсегда»
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Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
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Происшествия
«Черные ящики» нашли на месте крушения Су-25 на Ставрополье
Газета.Ru вчера в 06:46
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу
Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
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В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Политика
Почему Собчак сойдёт с рук её высказывание о Крыме
Политический аналитик Павел Клачков назвал высказывание телеведущей Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине абсурдным.
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Политика
Борис Джонсон проиграл в британском парламенте по всем статьям
Проиграв первое голосование, Джонсон заявил о назначении досрочных выборов на 15 октября.
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Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru вчера в 01:46