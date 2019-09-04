Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
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с чего всё началось

Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов

Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.
Коммерсантъвчера в 19:04

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Прокуратура и Следком увеличили требования к экс-главе Марий Эл на 600 млн рублей

Реальное время00:41

Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл имущества еще на 577 млн рублей

Интерфаксвчера в 23:55

Генпрокуратура просит изъять имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

ТАССвчера в 10:30

Прокуратура просит изъять имущество бывшего главы Марий Эл

News.ruвчера в 12:12

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2 млрд 200 млн рублей

Говорит Москвавчера в 10:53

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:45

Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов

Коммерсантъвчера в 19:04
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Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Общество

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
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Уругвайский тренер аргентинского происхождения Густаво Матосас признался, что покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу, потому что ему стало скучно.
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В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
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В Минпросвещения оценили идею полного отказа от экзаменов в России

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович заявил, что отказ от оценки знаний школьников в виде экзаменов в ближайшей перспективе вряд ли возможен.
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Специалист рассказала, что, например, увеличение индекса массы тела (ИМТ) с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 2,64 раза риска возникновения инфаркта миокарда, а увеличение ИМТ с 30 до 34,9 килограмма на квадратный метр связано с ростом в 3,05 раза вероятности появления сердечного приступа.
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Глушаков: агенты просили игроков «Спартака» голосовать против меня

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Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области

Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
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Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
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СБУ заподозрила представителей компании «Мотор Сич» в госизмене

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Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере

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«Черные ящики» нашли на месте крушения Су-25 на Ставрополье

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Трехлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа в Подмосковье

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Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
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Американские фрегаты сделают из Украины морскую державу

Украина не станет субъектом геополитики, если остановится на создании только "москитного флота".
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Леонид Игоревич Маркелов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, бывший глава Республики Марий Эл, член Государственного совета Российской Федерации, кандидат философских наук. С апреля 2017 года находится под арестом по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей.
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