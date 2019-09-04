Экономика
РИА НовостиСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
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Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.Коммерсантъвчера в 19:04
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Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 12:28
Транспорт
Три новые станции метро откроют в Петербурге
ПРАЙМ вчера в 17:22
Футбол
Армения может побороться даже за второе место в отборочной группе - Манчини
Напомним, после двух побед подряд в отборочном цикле Евро-2020, Армения оказалась в своей группе на 3-м месте c шестью очками, после Италии (12 очков) и Финляндии (9).
Sputnik Армения вчера в 12:43
Политика
Медведчук отметил успешность переговоров России и Украины по обмену
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Россия и Украина близки к успешному завершению переговоров по обмену удерживаемых граждан.
RT на русском 02:31
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Авто
Lada Xray Cross с МКПП получил опции Apple CarPlay и Android Auto
LADA XRay Cross в комплектации Prestige с МКПП, которая в августе подорожала с 918 900 до 921 900 рублей, получила обновленную мультимедийную систему с Apple CarPlay и Android Auto.
Автоновости дня 01:46
Культура
Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»
Телепрограмма 02:54
Здоровье
Доктор назвала признак скорого инфаркта
Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Общество
Россиянки назвали критерии привлекательного мужчины
По данным исследования, 69 процентов россиянок считают наиболее привлекательными гладковыбритых мужчин, 22 процента — с легкой щетиной, 11 процентов — с короткой бородой.
Lenta.ru вчера в 23:05
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Происшествия
Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
Газета.Ru 02:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Игры
Завтра ночью пройдёт 40-минутный Nintendo Direct
Nintendo анонсировала следующий Nintendo Direct — первый крупный эфир со времён Е3 2019 начнётся завтра ночью, 5 сентября в 01:00 по московскому времени.
Игромания.ру 03 сентября в 10:16
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Финансы
Цены на нефть взлетели выше 61 доллара на новостях из Китая
Цены на нефть Brent в ходе торгов на мировых рынках в четверг утром держатся выше важной отметки 60 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:16
Армия и оружие
С-400 развернут в Турции к весне 2020 года
Все зенитно-ракетные комплексы С-400, которые Турция приобрела у России, развернут к весне 2020 года.
Телеканал 360° 01:18
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Кино
«Дылда» Балагова представит Россию на фестивале в Торонто
Россию в Торонто представит фильм Кантемира Балагова «Дылда». Драма российского режиссера будет показана 9, 11 и 14 сентября.
Культуромания 01:54
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости 03 сентября в 07:36
Политика
Минздрав высказался против дистанционной продажи алкоголя
Минздрав России категорически против дистанционной продажи алкоголя, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Известия 03:19
Политика
Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока
Российскому президенту Владимиру Путину очень приятно, что Китай стал самым крупным инвестором дальневосточного региона.
Политика Сегодня 02:20
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Футбол
FIFA создаст футбольную школу во Владивостоке
Ранее на полях мероприятия уже состоялась встреча президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино и президента России Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 22:15
Политика
Мнение: «Пусть Собчак едет в Крым и там агитирует за возврат Украине»
«Пусть Собчак едет в Крым и агитирует за возврат полуострова Украине прямо там, посмотрим, как быстро её там яйцами забросают», — заключил Алексей Анпилогов.
REGNUM 02:42
Политика
Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом
На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета вчера в 06:43