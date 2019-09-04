Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
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Генпрокуратура просит изъять имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

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