Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.

с чего всё началось

Ранее ведомство обратилось в суд с требованием отобрать в доход государства активы Маркелова на 1,5 млрд рублей. Причина в том, что эта сумма не соответствует официальным доходам бывшего чиновника.

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