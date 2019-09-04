Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
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с чего всё началось

Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов

Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.
Коммерсантъвчера в 19:04

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Сумма иска Генпрокуратуры к бывшему главе Марий Эл Маркелову превысила 2,2 млрд рублей

Наша версия05:14

Генпрокуратура просит изъять имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

ТАССвчера в 10:30

Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов

Коммерсантъвчера в 19:04

Прокуратура просит изъять имущество бывшего главы Марий Эл

News.ruвчера в 12:12

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2 млрд 200 млн рублей

Говорит Москвавчера в 10:53

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:45

Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл имущества еще на 577 млн рублей

Интерфаксвчера в 23:55
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Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
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В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург

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Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
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Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17

Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
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«Столичные избиркомы откровенно подставились и не смогли сдержать удар», — заключила глава ЦИК РФ.
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Против Абызова возбудили третье уголовное дело

Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
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Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены

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НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»

Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году.
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Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.
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Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
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Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге

В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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Бритни Спирс перекрасилась в брюнетку

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В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

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Ракитич может покинуть «Барселону» зимой

По информации итальянского издания, Иван Ракитич выразил желание покинуть «Барселону» в ближайшее время, так как почувствовал, что клубу он не нужен так, как был в прошлом сезоне.
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Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске

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Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
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Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
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Шоу-бизнес

В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак

Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
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Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов

Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
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В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
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Леонид Игоревич Маркелов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, бывший глава Республики Марий Эл, член Государственного совета Российской Федерации, кандидат философских наук. С апреля 2017 года находится под арестом по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей.
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