Экономика
РИА НовостиСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей
Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
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Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.Коммерсантъвчера в 19:04
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Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
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«Столичные избиркомы откровенно подставились и не смогли сдержать удар», — заключила глава ЦИК РФ.
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Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
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Глава ВТБ пока не планирует покупать Aurus из-за цены
РИА Новости 03:35
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НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Ранее компания анонсировала планы сдать первую линию строительства уже в 2022 году.
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Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.
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Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Авто
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Автоновости дня вчера в 15:24
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Транспорт
Три новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют в Петербурге
В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».
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Бритни Спирс перекрасилась в брюнетку
Бритни Спирс, кажется, хочет начать все с чистого листа. По крайней мере, резкая смена цвета волос активно на это намекает.
Woman.ru 02:10
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
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Lenta.ru вчера в 19:41
Футбол
Ракитич может покинуть «Барселону» зимой
По информации итальянского издания, Иван Ракитич выразил желание покинуть «Барселону» в ближайшее время, так как почувствовал, что клубу он не нужен так, как был в прошлом сезоне.
Комсомольская правда 04:52
Музыка
Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске
C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск вчера в 03:33
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Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
Известия 00:51
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Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
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В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Армия и оружие
Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов
Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.
ФедералПресс вчера в 06:13
Наука
Иглоукалывание и эндорфины снизили тягу к алкоголю у крыс
Исследователи из Баптистского медицинского центра Уэйк Форест (США) и нескольких южнокорейских исследовательских учреждений во главе с Тэ Ха Янь (Chae Ha Yang) из Университета Тэгу Хаани использовали крыс, чтобы проверить эффективность иглоукалывания при физической зависимости от спиртного.
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Шоу-бизнес
Бородина осудила девушек с нарощенными волосами
Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru вчера в 13:10
Футбол
«Зенит» стал лидером по размерам премиальных в чемпионате России
Петербургский «Зенит» стал лидером Российской премьер-лиги по размеру премиальных.
Петербургский дневник 03:54
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Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
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