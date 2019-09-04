Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваСумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2 млрд 200 млн рублей

Ранее ведомство обратилось в суд с требованием отобрать в доход государства активы Маркелова на 1,5 млрд рублей. Причина в том, что эта сумма не соответствует официальным доходам бывшего чиновника.
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с чего всё началось

Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов

Генпрокуратура добавила конфиската в дело экс-главы Марий Эл Генпрокуратура и Следственный комитет увеличили исковые требования к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову.
Коммерсантъвчера в 19:04

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Сумма иска Генпрокуратуры к бывшему главе Марий Эл Маркелову превысила 2,2 млрд рублей

Наша версия05:14

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

РИА Новостивчера в 10:45

Подсудимый Маркелов стал богаче на 600 миллионов

Коммерсантъвчера в 19:04

Прокуратура просит изъять имущество бывшего главы Марий Эл

News.ruвчера в 12:12

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2 млрд 200 млн рублей

Говорит Москвавчера в 10:53

Генпрокуратура нашла у экс-главы Марий Эл имущества еще на 577 млн рублей

Интерфаксвчера в 23:55

Генпрокуратура просит изъять имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей

ТАССвчера в 10:30
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 08:56, Вашингтон
Происшествия

В Донецке снова произошел взрыв

4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Политика

На Украине намерены через суд закрыть телеканал NewsOne

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд для лишения телеканала NewsOne лицензии и его закрытия.
REGNUM 08:02
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия

В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур

Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.
РИА Новости 08:07
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Политика

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская.
РИА Новости 07:46
Политика

Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8

Российский лидер Владимир Путин, выступая на сессии ВЭФ, отметил, что Россия не против восстановления формата G8.
RT на русском 05:42
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Экономика

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru 06:36
Экономика

Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Политика

Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева

В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Экономика

Индия предоставит кредит 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели выделит кредит в размере 1 миллиарда долларов на развитие российского Дальнего Востока.
iReactor 04:16
Транспорт

Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Транспорт

Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят

Интерфакс 08:28
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Общество

В Заполярье из-за таяния вечной мерзлоты начали подниматься гробы

Москва 24 07:42
Экономика

Власти поддержали законопроект о получении негосударственных пенсий

В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Lenta.ru 08:28
Политика

Путин предостерег Киев от преследования оппозиции

"Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится", - убежден президент РФ.
Российская газета 06:56
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

Прогулочный катер затонул у берегов Крыма

Известия 08:14
Кино

Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова

Российская газета 08:47
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Общество

Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Политика

В МИД Украины оценили слова боснийского чиновника о российском Крыме

Ранее Додик в интервью заявил, что Крым является частью России.
RT на русском 07:36
Политика

Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

RT на русском 07:46
Армия и оружие

Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Известия 06:18
Происшествия

Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли

Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Ведомости вчера в 05:52
Авто

Toyota вложит в завод в Петербурге 20 млрд рублей

Японская корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге, заявил в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума, передаёт iz.ru.
78.ru 07:21
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Леонид Игоревич Маркелов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, бывший глава Республики Марий Эл, член Государственного совета Российской Федерации, кандидат философских наук. С апреля 2017 года находится под арестом по подозрению в получении взятки в размере 235 млн рублей.
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