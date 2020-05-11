Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

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Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что сумма предложенных российским лидером Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит 1 млрд рублей, передает ТАСС. По словам Журавлева, точную сумму пока посчитать нельзя.

Сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

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