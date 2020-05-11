Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВСумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что сумма предложенных российским лидером Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит 1 млрд рублей, передает ТАСС. По словам Журавлева, точную сумму пока посчитать нельзя.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
ТАССвчера в 11:34

Подробнее о событии

Сумма предложенных президентом к возврату налогов для самозанятых может превысить 1 миллиард рублей

Эхо Москвывчера в 14:06

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

ТАССвчера в 11:34

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых

News.ruвчера в 12:06

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Lenta.ruвчера в 11:54

Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей

Комсомольская правдавчера в 11:50

Объем возврата налогов для самозанятых оценили в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Onlineвчера в 11:39

Сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

РЕН ТВвчера в 12:13
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

Пятеро погибли в пожаре в петербургской больнице

В МЧС Петербурга пока подтвердили информацию о том, что площадь возгорания в больнице Святого Георгия составляла 10 квадратных метров, горело помещение на шестом этаже, и о том, что пожар локализовали в 6:55 утра.
Интерфакс 00:46
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Общество

Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
663
Общество

Новый вид мошенничества с кредитными историями зафиксировали в России

Мошенники предлагают получить кредитную историю после заполнения анкеты на фейковом сайте за 299 рублей и звонят или шлют SMS с предложением улучшить ее за 10—300 тыс. рублей.
Известия вчера в 15:00
9
Общество

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы

Перечислены мешающие точному результату теста на коронавирус факторы.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
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Здоровье

В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса

За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
Толк вчера в 23:49
Общество

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

Алексеева подчеркнула, что при ношении маски и соблюдении дистанции в 1,5–2 м вероятность не заразиться при встрече с носителем коронавируса составляет 70%.
Известия вчера в 20:40
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Политика

Голикова: России придется жить с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране придется жить с новой коронавирусной инфекцией.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:01
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Общество

В Башкирии отменяют режим самоизоляции

В Башкирии снимают режим самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение, пишет РБК.
Общественное телевидение России вчера в 15:32
Единоборства

Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в соцсетях

RT на русском 01:11
Общество

Российские семьи получат 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет

Семьи в России с детьми от трех до 16 лет получат единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
ТВ Центр вчера в 09:47
1,7K
Здоровье

Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса

Продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7-8% переболевших, сообщила «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РБК 00:39
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных превысило 1,3 млн человек.
РБК 00:58
37
Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
229
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России

Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Политика

Путин проведет совещание о возможности продления режима нерабочих дней

28 апреля на совещании с губернаторами Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.
Ведомости 10 мая в 11:05
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Армия и оружие

НАТО проводит разведывательные учения в 60 км от границ России

Русская Планета 00:55
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

В МЧС рассказали о ситуации с пожаром на бывшем арсенале в Удмуртии

«Благодаря работе вертолёта Ми-8 и самолёта Ил-76 МЧС России ликвидирована большая часть возгораний на территории бывшего арсенала артиллерийского вооружения около села Пугачёво Малопургинского района Удмуртской Республики», — сказали в МЧС.
RT на русском 10 мая в 12:24
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Происшествия

Зараженного COVID-19 жителя Забайкалья госпитализируют по решению суда

Жителя Борзинского района Забайкальского края, скрывшегося с места самоизоляции с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, госпитализируют в одну из больниц региона по решению суда, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости 00:37
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
47
Политика

Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении

МИД Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою "шизофрению", об этом в интервью телеканалу "112" заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:31
26
Игры

Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI

Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru вчера в 13:05
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Здоровье

В Челябинской больнице пациентка пожаловалась на обед из 25 макарон

Пациенты с COVID-19, лежащие в городской клинической больницы № 8 Челябинска, пожаловались на скудное питание, так, порция второго состояла из двадцати пяти макарон, 11 мая передает газета «Московский комсомолец».
ИА Красная Весна вчера в 12:27
28
Армия и оружие

Новый пистолетный комплекс «Удав» признали изобретением

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-миллиметровый самозарядный пистолет, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Удав».
Военное дело 00:49
Общество

Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla

В посте в Twitter Маск сообщил, что работать станет фабрика во Фримонте, где собираются электромобили.
Кавказ Пост вчера в 22:58
2
Происшествия

В Забайкалье от коронавируса скончался первый пациент

Известия 00:21
Политика

На Украине поразились числу проводимых в России тестов на коронавирус

На Украине за все время было сделано 181 тысяча тестирований на COVID-19. Всего в стране проживает 41,7 млн человек.
RuNews24.ru 00:30
3
Происшествия

В Бурятии мужчина распылил газ на бригаду медиков

Сотрудники Росгвардии в Улан-Удэ задержали мужчину, который распылил газовый баллон на сотрудников скорой помощи во время выезда.
ТАСС 00:04
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