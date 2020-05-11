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РЕН ТВРЕН ТВСумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что сумма предложенных российским лидером Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит 1 млрд рублей, передает ТАСС. По словам Журавлева, точную сумму пока посчитать нельзя.
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с чего всё началось

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
ТАСС11:34

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Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

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Сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд

РЕН ТВ12:13

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых

News.ru12:06

Сумма предложенных президентом к возврату налогов для самозанятых может превысить 1 миллиард рублей

Эхо Москвы14:06

Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей

Комсомольская правда11:50

Объем возврата налогов для самозанятых оценили в 1 млрд рублей

БИЗНЕС Online11:39

В Совфеде оценили сумму возврата налогов для самозанятых в более чем 1 млрд рублей

ТАСС11:34
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
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Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
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В Германии против карантина протестовали свыше 10 тысяч человек

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Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
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Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
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Политика

Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Михаила Мишустина

Как пишет ТАСС, о состоянии главы правительства рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков.
Псковское агентство информации 15:22
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Происшествия

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Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
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Еще 34 человека заболели коронавирусом в Хабаровском крае

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Путин утвердил единоразовые выплаты для семей с детьми

Все российские семьи, имеющие детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно, с 1 июня должны получить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru 16:20
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Политика

Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
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Путин заявил, что страна подошла к этапу смягчения режима ограничений

Президент России Владимир Путин заявил, что страна подошла к следующему этапу – смягчению режима ограничений.
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Появились первые фото тещи Александра Цекало

Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
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В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
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В FIA провели расследование 28 серьёзных аварий

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Фергюсон прокомментировал своё поражение Джастину Гэтжи

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Стали известны особенности iPhone 12

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Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
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