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РЕН ТВСумма предложенных к возврату налогов для самозанятых превысит 1 млрд
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил, что сумма предложенных российским лидером Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит 1 млрд рублей, передает ТАСС. По словам Журавлева, точную сумму пока посчитать нельзя.
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Сумма возврата самозанятым уплаченных в 2019 году налогов на доход в рамках поддержки бизнеса в условиях пандемии превысит 1 млрд рублей, сообщил ТАСС в понедельник вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.ТАСС11:34
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Возврат самозанятым налогов за 2019 год обойдётся в более чем 1 млрд рублей
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