Finam.Ru«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет"Роснефть" подписала с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет, сообщается в пресс-релизе российской компании.Smotrim.ruСырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.Агентство нефтегазовой информацииСовокупные поставки «Роснефти» в Китай составили 442 млн т нефти c 2005 года.РБКПереговоры между "Роснефтью" и CNPC состоялись в ходе визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowOilCapital.ruРБКЕвразия.ЭкспертИзвестияRuposters.ruФАНЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаПрофильКомсомольская правдаRT на русскомТК ЗвездаПолитРоссияDeita.ruT24Капитал страныПодробнее о событииСумма сделки «Роснефти» и китайской CNPC составит $80 млрдКоммерсантъвчера в 09:55«Роснефть» раскрыла условия сделки на поставку нефти с CNPCПРАЙМвчера в 09:49Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти в КНРАК&Мвчера в 04:37«Роснефть» подписала соглашение о поставке 100 млн т нефти в КитайРБКвчера в 05:00Роснефть и CNPC подписали соглашение о поставках нефти для переработки на НПЗ в КитаеРИА Новостивчера в 04:50«Роснефть» в лидерах роста на новости о соглашении с CNPC о поставках нефтиFinam.Ruвчера в 05:40«Роснефть» оценила сумму сделки по поставке 100 млн т нефти китайской CNPC в $80 млрдИнтерфаксвчера в 09:34Показать ещёОценить302Поделиться