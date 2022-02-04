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«Роснефть» и CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет

"Роснефть" подписала с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет, сообщается в пресс-релизе
 российской компании.
Smotrim.ru
Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.
Агентство нефтегазовой информации
Совокупные поставки «Роснефти» в Китай составили 442 млн т нефти c 2005 года.
РБК
Переговоры между "Роснефтью" и CNPC состоялись в ходе визита делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекин.
Интерфакс

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