Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВСекретный экспорт России составил более $55 млрд

Секретный экспорт в России сократился на 13%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Секретный экспорт из России составил $55,3 млрд.
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с чего всё началось

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.
РБК05 марта в 17:00

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Сумма секретного экспорта в России составила $55 миллиардов

Газета.Ru06 марта в 04:09

РБК: секретный экспорт в России сократился на 13 процентов

РИА Новости06 марта в 02:16

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

РБК05 марта в 17:00

Раскрыта сумма секретного экспорта из России

Lenta.ru05 марта в 22:15

Секретный экспорт из России сократился на 13%

Коммерсантъ05 марта в 21:49

СМИ: Секретный экспорт России сократился на 13%

Росбалт05 марта в 17:20

Стала известна сумма секретного экспорта из России

НТВ06 марта в 02:03
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