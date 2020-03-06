Экономика
Деловое.ТВСекретный экспорт России составил более $55 млрд
Секретный экспорт в России сократился на 13%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Секретный экспорт из России составил $55,3 млрд.
Читать в источнике
Оценить360
с чего всё началось
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд. В 2019 году сопоставимый показатель сократился на $8,5 млрд, до $55,3 млрд.РБК05 марта в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Политика
Трамп назвал The New York Times позором журналистики
Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times позором журналистики из-за распространения ложной информации о нем.
Экономика
Курс доллара взлетел до 72 рублей из-за обвала цен на нефть
На фоне обвала цен на нефть курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, евро подорожал до 82 рублей.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Колос» в матче чемпионата Украины
"Шахтер" с 59 очками после 22 матчей лидирует в чемпионате Украины, "Колос" с 26 баллами занимает шестое место.
Авто
Раскрыта дата продаж нового Volkswagen Tayron GTE
Компания Volkswagen определилась со временем начала продаж новой суперэкономичной версии кроссовера Tayron.
Космос
В метеорите обнаружили первые признаки внеземной жизни
Одним из наиболее продвинутых устройств стал проект SETI, который использует ИИ для поиска внеземного разума.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Футбол
«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании
Происшествия
Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу
6 марта стало известно о передаче их на экспертизу. Останки обнаружили недалеко от того места, где осенью 2017 года нашли тело жителя Пензы.
Происшествия
Дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, Ксению, подозревают в распространении запрещённых веществ, сообщают СМИ.
Общество
Столетний житель Китая излечился от коронавируса
Столетний житель Китая смог победить коронавирус COVID-19. Таким образом он стал старейшим человеком, который вылечился от коронавируса.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Политика
Эрдоган: Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию
Турция не собирается аннексировать часть территории Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга»
В Гааге завтра начнется суд по делу о крушении малазийского «Боинга», сбитого в Донбассе в 2014 году.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне упала на 33,4% - до 33,94 долларов за баррель.
Армия и оружие
Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Происшествия
В Забайкалье вторые сутки тушат пожар на полигоне ТБО
Власти Забайкалья назвали возможную причину пожара, возникшего накануне, 7 марта, на полигоне ТБО в Чите.
Политика
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Грета Тунберг раскрыла желания женщин на 8 марта
Шоу-бизнес
70-летняя Пугачева проигнорировала праздничное шоу Юдашкина в Кремле
70-летняя Алла Пугачева проигнорировала традиционное праздничное шоу модельера Валентина Юдашкина.
Космос
Звезда смерти. Какие беды несёт для Земли взрыв сверхновой Бетельгейзе
Звезда находится очень близко к нашей планете, в той же галактике — Млечный Путь, где живём мы.