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Агробук
Агробук

Сумма сельской ипотеки россиян составила 38 млрд рублей

Россияне в 2020 году получили кредитов по сельской ипотеке почти на 38 млрд рублей, передаёт ТАСС информацию представителя пресс-службы Минсельхоза РФ.В источнике
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Агробук

Сумма сельской ипотеки россиян составила 38 млрд рублей

Агробук03:15
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Жители Алтая доверили Россельхозбанку уже более 33 миллиардов рублей

Мой Алтай23:45
Агротайм

Розничный кредитный портфель Россельхозбанка превысил 500 млрд рублей

Агротайм18 сентября в 04:30
АПН

Сельскую ипотеку взяли почти 20 000 россиян. А хотели взять 125 000

АПН18 сентября в 13:28
ТАСС

Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году

ТАСС18 сентября в 09:52
ГлобалМСК.ру

Граждане РФ в 2020 году взяли сельскую ипотеку на 37,7 млрд рублей

ГлобалМСК.ру19 сентября в 13:19

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Lenta.ru21:56
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Производитель лекарства от COVID назвал сроки второй волны в России

Владелец компании «Р-Фарм», которая тестирует и выпускает несколько препаратов для лечения коронавируса, Алексей Репик ожидает, что вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября — начало декабря.
РБК02:56
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