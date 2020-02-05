Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.

с чего всё началось

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов больше, чем получила обратно.

Шоу-бизнес Дочь Успенской тайно покинула Россию Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Энергетика Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.

Политика Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса Богуцкая полагает, что принятие законопроекта по выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР станет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств от государства, передает РИА ФАН.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Культура Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.

Энергетика Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40% Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

Футбол «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.

Авто Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.