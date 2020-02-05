Экономика

РБКРБКСумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов больше, чем получила обратно.
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с чего всё началось

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.
Известия04 февраля в 16:01

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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

РБКвчера в 02:03

России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года

Телеканал 360°04 февраля в 19:35

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Красная веснавчера в 02:43

СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов

РИА Новостивчера в 01:42

«Известия»: впервые за девять лет России вернули больше кредитов, чем она выдала

ТАССвчера в 01:14

Почему РФ вернула больше кредитов, чем выдала: комментарий эксперта

РЕН ТВвчера в 03:01

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Известия04 февраля в 17:21
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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Xiaomi, подвинься. Выпущен «самый мощный смартфон» до 6400 рублей

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Дочь Успенской тайно покинула Россию

Дочь певицы Любови Успенской покинула Россию после публичного скандала со звездной мамой.
Московский Комсомолец 14:25
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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В России было выпущено 163 издания произведений Стивена Кинга, общий тираж составил 1,1 млн экземпляров.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК 13:13
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru 05:54
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Samsung блокировала умные телевизоры, использующиеся в России, если они были выпущены для других регионов или государств.
Российская газета 16:33
Политика

Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса

Богуцкая полагает, что принятие законопроекта по выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР станет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств от государства, передает РИА ФАН.
Национальная служба новостей 00:21
Культура

Американский актер Кирк Дуглас скончался

Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
МР7.ру вчера в 23:47
Культура

Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран

Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.
Обозреватель Врн 04 февраля в 11:03
Экономика

Стало известно о доходах семьи Мишустина в UFG

Управляющий партнер UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра России Михаила Мишустина и его семьи.
Lenta.ru 16:48
Кино

Вышел трейлер перезапуска «Пилы»

Вышел трейлер перезапуска хоррора «Пила» под названием «Спираль».
Культуромания 11:42
Шоу-бизнес

Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге

Певица Анна Семенович на своей странице в Instagram написала о перенесенной недавно операции.
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Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 00:36
Космос

Ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb запущена с Байконура

Ракета выведет на орбиту 34 спутника связи британской компании OneWeb. Это первый космический пуск России в 2020 году.
Коммерсантъ 16:49
Футбол

«Зенит» разгромил грузинский клуб «Сабуртало»

ФАН 15:10
Политика

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G

В США усмотрели мировую угрозу в китайской технологии 5G.
Lenta.ru 14:44
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Футбол

«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 17:11
Авто

Обновлённый минивэн Chrysler Pacifica получил полный привод

Все версии с полным приводом получили задний стабилизатор поперечной устойчивости, а также перенастроенную подвеску с увеличенным на 20 миллиметров клиренсом.
Тарантас Ньюс 12:58
Общество

Мишустин назвал непосильными штрафы для водителей в новом КоАП

Российский премьер Михаил Мишустин заявил, что новые предлагаемые штрафы для водителей в КоАП, являются непосильными для граждан, цитирует РИА "Новости".
Газета.Ru 04:48
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru вчера в 17:09
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК 15:15
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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Спорт

Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
РИА Новости 10:03
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 14:13
Политика

Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Вести.Ru 14:54
Авто

Автомобильный рынок упадет в РФ

Автоновости дня вчера в 06:11
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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
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