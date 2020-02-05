Экономика

РБКРБКСумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов больше, чем получила обратно.
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с чего всё началось

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов

РИА Новости01:42

Почему РФ вернула больше кредитов, чем выдала: комментарий эксперта

РЕН ТВ03:01

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Красная весна02:43

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

РБК02:03

«Известия»: впервые за девять лет России вернули больше кредитов, чем она выдала

ТАСС01:14

России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года

Телеканал 360°вчера в 19:35

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Известиявчера в 17:21
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Политика

Путин остановил кортеж на улице, чтобы пообщаться с жителями Череповца

Комсомольская правда вчера в 07:06
Здоровье

В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина

Накануне, напомним, в инфекционную больницу Саранска были госпитализированы две девушки, которые недавно приехали домой из Гонконга.
МордовМедиа 08:00
Политика

Число сторонников союза России и Белоруссии резко упало

Большинство граждан Белоруссии (74,6%) уверены, что России и Белоруссии нужно быть независимыми друг от друга, но при этом иметь дружеские отношения и открытую границу, свидетельствует опрос.
BFM.ru 10:42
Политика

Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.
Lenta.ru 10:18
Политика

Мишустин назвал главную задачу правительства

Главная задача правительства — создание уверенности у людей в завтрашнем дне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании у Владимира Путина.
РИА Новости 08:31
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Лайнер выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение аэропорта и загорелся. Самолет летел из Измира в Стамбул.
BFM.ru 10:51
Общество

Путин призвал закрыть завышающие цены на медицинские маски аптеки

Нужно закрыть аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски, на продажах это не отразится.
Известия 07:48
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

В Московской области психически больной мужчина зарезал ножом собственного 13-летнего сына.
Российская газета 10:35
Общество

Гости шоу Соловьева едва не подрались из-за евреев

Lenta.ru 10:35
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 26

Число жертв в результате схода второй за сутки снежной лавины провинции Ван на востоке Турции увеличилось до 26 человек.
Известия 08:59
Общество

«Яндекс» устранил сбой в работе сервисов

"Яндекс" полностью восстановил работу сервисов после произошедшего сбоя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 10:58
Общество

Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения

Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
REGNUM вчера в 20:55
Политика

Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
REGNUM вчера в 10:01
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Экономика

Хуснуллин заявил о необходимости снизить завышенную ставку по ипотеке

По данным ЦБ, в декабре 2019 года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла в России минимального за всю историю наблюдения значения — 9% годовых против 9,19% в ноябре и 9,4% в октябре.
РБК 10:24
Футбол

Форвард «Флуминенсе» не захотел переходить в ЦСКА

ЦСКА не смог осуществить трансфер форварда "Флуминенсе" Маркоша Паулу.
Soccer.ru 09:26
Футбол

FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022

Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Коммерсантъ 05:48
Политика

Путин потребовал от правительства добиться прорыва в дебюрократизации

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства Михаила Мишустина добиться дебюрократизации и рачительной траты средств.
REGNUM 08:23
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Футбол

«Динамо» победило во втором матче за день

Матч ТВ 10:56
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

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Технологии

Солнечные панели могут собирать энергию Солнца даже ночью

В течение ночи солнечные панели продолжают «собирать» энергию.
Planet Today вчера в 22:33
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Гаджеты

На Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что на Калужском заводе разработают защищенные российские смартфоны.
Piter.tv 06:03
Политика

Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну.
РБК 11:01
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Общество

Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

RT на русском 05:36
Здоровье

На Урале родители смертельно больной девочки написали письмо Дональду Трампу

В обращении говорится, что 23 января их дочери поставили диагноз спинальная мышечная атрофия первого типа (персональные данные ребенка и диагноз публикуются Znak.com с письменного разрешения родителей).
Znak.com вчера в 08:53
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