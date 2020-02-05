Экономика

РБКРБКСумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов больше, чем получила обратно.
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с чего всё началось

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.
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России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года

Телеканал 360°вчера в 19:35

Почему РФ вернула больше кредитов, чем выдала: комментарий эксперта

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Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Известиявчера в 17:21
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В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М

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