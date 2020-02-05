Экономика
РБКСумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов больше, чем получила обратно.
Читать в источнике
Оценить430
с чего всё началось
Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Оплату работы украинских министров и других высокопоставленных должностных лиц привяжут к размерам средней зарплаты по стране.
Общество
В Великобритании нашли десятки скелетов со связанными руками
В могиле, о которой пишет портал Live Science, покоились сорок два скелета со связанными руками.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Футбол
Гвардиола недоволен игрой защитников и просит купить двух новичков
По информации источника, испанский специалист крайне недоволен игрой оборонительной линии, поэтому хочет изменить её.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Политика
Лукашенко надеется на честные отношения с Россией
Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.
Политика
Только не это: в Киеве боятся возвращения Крыма
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
Авто
Представлен новый мини-кроссовер Kia Sonet
На открывшейся сегодня выставке Auto Expo 2020 в Дели компания Kia представила новый компактный кроссовер Sonet.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Космос
Астрономы составили каталог легких двойных белых карликов
Белые карлики не имеют собственных термоядерных источников энергии, поддерживаются за счет давления вырожденных электронов и очень медленно остывают из-за небольшой площади поверхности.
Биатлон
Бабиков и Казакевич выиграли спринт на Кубке России
На Кубке России по биатлону в Перекопе (Кировская область) состоялись спринтерские гонки. У мужчин в гонке на 10 км победил Антон Бабиков.
Происшествия
СК возбудил еще одно дело против сотрудников саратовского Минздрава
17 января СК РФ сообщил также о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), дело также возбудили в отношении и других сотрудников ведомства по той же статье.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Здоровье
На Украине госпитализировали шестерых студентов из Китая
В Харькове шестерых студентов, прилетевших из Китая, поместили в специальные боксы, сообщило местное издание Kharkiv Today.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Политика
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Парламент Румынии 10 октября 2019 года проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, представлявшей СДП.
Политика
Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле
Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Пелоси после речи Трампа в Конгрессе разорвала текст его выступления
Политика
Число сторонников союза России и Белоруссии сократилось
Отмечается, что наиболее резкое снижение 14,7% произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытаний боевого модуля АУ-220 М
На YouTube-канале пресс-службы корпорации «Уралвагонзавод» появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220 М, передает «Известия.ru».
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.