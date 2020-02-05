Экономика

РБКРБКСумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов больше, чем получила обратно.
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с чего всё началось

Точка возврата: РФ впервые за 9 лет вернула больше кредитов, чем выдала

Впервые с 2010 года иностранные правительства вернули России больше кредитов, чем получили. По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд.
Известиявчера в 16:01

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Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

РБК02:03

Почему РФ вернула больше кредитов, чем выдала: комментарий эксперта

РЕН ТВ03:01

Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала

Известиявчера в 17:21

«Известия»: сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

РИА Новости01:42

«Известия»: впервые за девять лет России вернули больше кредитов, чем она выдала

ТАСС01:14

России вернули денег больше, чем одолжили. Впервые с 2010 года

Телеканал 360°вчера в 19:35

Россия впервые за девять лет вернула больше кредитов, чем выдала

Красная весна02:43
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
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В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
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В Японии коронавирус 2019-nCoV обнаружен сразу у десяти человек с круизного лайнера Diamond Princess, который находится рядом с портовым городом Йокогама без разрешения пришвартоваться, передает телерадиокомпания NHK.
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Последнее время в микроблоге Бузовой все чаще стали появляться посты на семейные темы.
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Технологии

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«Ливерпуль» выиграл на своем поле у «Шрусбери Таун» 4 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
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Общество

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Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
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Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
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Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
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Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

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В базовое оснащение модели Audi Q5 45 TDI входят светодиодные фары и фонари, сенсор дождя, зеркала с электрорегулировкой и обогревом, датчики парковки сзади, электропривод крышки багажника и система смены режимов движения Audi drive select.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Станцию «Смоленская» синей ветки московского метро закроют на ремонт

3 февраля кассы северного вестибюля станции «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрыли на ремонт.
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Василий Уткин — о матчах «Тамбова» в Нижнем Новгороде: Обманывают самого президента России!

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал информацию, согласно которой «Тамбов» оставшиеся домашние матчи в нынешнем сезоне проведет в Нижнем Новгороде.
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В Белоруссии возникли проблемы с покупкой топлива на АЗС

По сообщению белорусских СМИ, в республике возникли проблемы с топливом, поэтому на некоторых АЗС «Лукойла» введены ограничения на продажу бензина и дизеля одному человеку.
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