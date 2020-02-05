По данным казначейства, заемщики выплатили РФ 250 млрд рублей, тогда как в долг наша страна предоставила 215 млрд. Сумма возврата также беспрецедентна — она почти в два раза выше, чем максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед РФ.

с чего всё началось

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году. Тогда разница между предоставленными и полученными средствами составляла 40 млрд руб. При этом за 2018 год страна выдала на 69,8 млрд руб. кредитов больше, чем получила обратно.

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