с чего всё началось

По данным издания, в результате пожара была повреждена конструкция авианосца и сгоревшее ремонтное оборудование. Военные и гражданские специалисты получили травмы. Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел 12 декабря, его удалось потушить спустя сутки.

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Происшествия Пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной в Алтайском крае Столкновение служебного автомобиля полиции ВАЗ-21074 и Toyota Corolla Fielder привело к гибели пяти человек в Алейском районе, сообщили Amic.ru в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Политика Путин рассказал об индексации пенсий Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика Путин: Транзит газа через Украину будет сохранен Украина до сих пор не выплатила России долг в $3 млрд, полученных из ФНБ, напомнил президент России Владимир Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.

Политика Палата представителей США поддержала импичмент Трампа Ранее американский сенатор Линдси Грэм выразил мнение о скором прекращении процедуры импичмента Трампа.

Политика Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.

Происшествия Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.

Общество Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.

Армия и оружие Российский Су-57 разбомбил боевиков в Сирии Какие именно задачи выполнял на территории Сирии истребитель Су-57, Герасимов не уточнил, однако, специалисты отмечают, что фактически, российский боевой самолёт мог отрабатывать нанесение ударов по наземным целям, в то время, как третий этап тестирования подразумевает, очевидно, работу с воздушными целями.

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