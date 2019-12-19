Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

По данным издания, в результате пожара была повреждена конструкция авианосца и сгоревшее ремонтное оборудование. Военные и гражданские специалисты получили травмы. Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел 12 декабря, его удалось потушить спустя сутки.
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с чего всё началось
Речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах, сообщается на сайте
 газеты.
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