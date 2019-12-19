Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.
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с чего всё началось
В четверг газета "Коммерсантъ
" написала со ссылкой на источник в штабе Северного флота, что сумма ущерба, нанесенная пожаром тяжелому авианесущему крейсеру, может достигать 95 млрд рублей.
Интерфакс05:12

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Глава ОСК ответил на данные о стоимости ремонта «Кузнецова» после пожара

РБК07:10

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Lenta.ru07:39

В ОСК оценили влияние пожара на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова»

Взгляд.ру05:38

Глава ОСК опроверг данные, что ремонт «Кузнецова» после пожара обойдется в 95 млрд рублей

ТАСС06:10

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Piter.tv02:14

Объединенная судостроительная корпорация

Коммерсантъвчера в 18:18

Названа сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Красная веснавчера в 15:33
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Общество

Путин заявил о продолжении работы над ростом реальных доходов граждан

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы

В России уже неоднократно проходила чистка в правоохранительных органах и лучше этого не повторять, заявил Владимир Путин.
Мой Брянск 06:37
Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
SM News 07:07
Происшествия

Петербурженка заплатит штраф за убийство насильника

Суд обязал девушку выплатить 50 тысяч рублей за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Gazeta.SPb 07:47
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
УралПолит.Ru 07:09
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце

RT на русском 06:54
Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Lenta.ru 06:53
Политика

Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений

Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Интерфакс - Россия 05:04
Спорт

РУСАДА не согласилось с санкциями WADA

Газета.Ru 05:46
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Lenta.ru 04:57
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия вчера в 09:10
Политика

Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
ФАН 07:32
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
Политика

Путин объяснил, чем свободный Интернет отличается от суверенного

Владимир Путин отметил, что свободный и суверенный Интернет — не противоположные понятия.
ПолитРоссия 07:12
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершилось

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года.
Известия вчера в 09:31
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Армия и оружие

F-35 научился уничтожать «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА»

Американское издание отмечает, что подобное упражнение будет иметь важное значение для уничтожения таких угроз, как мобильные системы противоракетной обороны, в частности, российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» в Арктике.
Lenta.ru вчера в 16:07
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
РБК 05:17
Экономика

ПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году

Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Гаджеты

Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

Новыми партнерами Apple в проекте eSIM стали компании MTX Connect и Ubidi, следует из информации на сайте американского холдинга.
РБК 07:42
Политика

Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов

Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
Российская газета 06:45
Экономика

Российские новостройки подорожали с начала года на 9%

Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 03:44
Политика

На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты

Журналистам запретили приходить с большими плакатами на 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Коммерсантъ 01:20
Политика

Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в политику Великобритании

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию.
Политика Сегодня 07:48
Политика

Путин дал совет мигрантам в России

На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Телеканал 360° 07:13
Происшествия

Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 07:39
Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Шоу-бизнес

Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры

Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Напомним, что новость о свадьбе звезды "Холостяка" Дарьи Клюкиной и топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова прогремела 1 февраля этого года на вечеринке по случаю дня рождения участницы реалити.
Вокруг ТВ 03:32
Политика

Что ответил Владимир Путин на вопрос о мусорной реформе

В 2019 году в России стартовала реформа в сфере обращения и утилизации твердых коммунальных отходов, которая получила название «мусорная реформа».
Infokam.su 04:55
Политика

Путин напомнил о долге Украины в $3 млрд

Президент Владимир Путин напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.
News.ru 05:18
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