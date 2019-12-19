Происшествия
Lenta.ruСумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.
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с чего всё началось
В четверг газета "Коммерсантъ" написала со ссылкой на источник в штабе Северного флота, что сумма ущерба, нанесенная пожаром тяжелому авианесущему крейсеру, может достигать 95 млрд рублей.Интерфакс05:12
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Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом реальных доходов граждан
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Политика
Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы
В России уже неоднократно проходила чистка в правоохранительных органах и лучше этого не повторять, заявил Владимир Путин.
Политика
Путин назвал выходной 31 декабря логичным
Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
Происшествия
Петербурженка заплатит штраф за убийство насильника
Суд обязал девушку выплатить 50 тысяч рублей за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
Политика
Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом
Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце
Политика
Путин прокомментировал закон о домашнем насилии
Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Политика
Путин обеспокоен заявлением Зеленского о пересмотре Минских соглашений
Путин добавил, что в Донбассе нет иностранных войск, а есть силы самообороны, состоящие из местных жителей.
Спорт
РУСАДА не согласилось с санкциями WADA
Политика
Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
В ответ Путин поинтересовался, какие именно машины имеет в виду украинский журналист — Т-72 или Т-34.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Политика
Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»
Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
Общество
В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
Политика
Путин объяснил, чем свободный Интернет отличается от суверенного
Владимир Путин отметил, что свободный и суверенный Интернет — не противоположные понятия.
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста завершилось
Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года.
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Армия и оружие
F-35 научился уничтожать «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА»
Американское издание отмечает, что подобное упражнение будет иметь важное значение для уничтожения таких угроз, как мобильные системы противоракетной обороны, в частности, российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» в Арктике.
Политика
Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея
Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
Экономика
ПФР спрогнозировал рост пенсий в 2020 году
Пенсии вырастут на 3% в 2020 году, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
Гаджеты
Глобальным партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания
Новыми партнерами Apple в проекте eSIM стали компании MTX Connect и Ubidi, следует из информации на сайте американского холдинга.
Политика
Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов
Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.
Политика
На пресс-конференции Путина запретили большие плакаты
Журналистам запретили приходить с большими плакатами на 15-ю ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина.
Политика
Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в политику Великобритании
Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Великобритания оценивает происходящие в России события, высказывает свою позицию.
Политика
Путин дал совет мигрантам в России
На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
Технологии
В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджеры WhatsApp экспертами обнаружены серьезная уязвимость в групповых чатах.
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры
Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Напомним, что новость о свадьбе звезды "Холостяка" Дарьи Клюкиной и топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова прогремела 1 февраля этого года на вечеринке по случаю дня рождения участницы реалити.
Политика
Что ответил Владимир Путин на вопрос о мусорной реформе
В 2019 году в России стартовала реформа в сфере обращения и утилизации твердых коммунальных отходов, которая получила название «мусорная реформа».
Политика
Путин напомнил о долге Украины в $3 млрд
Президент Владимир Путин напомнил, что Украина пока так и не выплатила России долг в $3 млрд, которые предоставил Фонд национального благосостояния РФ.