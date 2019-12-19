с чего всё началось

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.

Политика Путин оценил идею «почистить» правоохранительные органы В России уже неоднократно проходила чистка в правоохранительных органах и лучше этого не повторять, заявил Владимир Путин.

Политика Путин назвал выходной 31 декабря логичным Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.

Происшествия Петербурженка заплатит штраф за убийство насильника Суд обязал девушку выплатить 50 тысяч рублей за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

Политика Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.

Политика Путин прокомментировал закон о домашнем насилии Силой не заставишь любить, заявил президент России Владимир Путин, комментируя законопроект о домашнем насилии, вопрос о котором ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Общество В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.

Армия и оружие F-35 научился уничтожать «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» Американское издание отмечает, что подобное упражнение будет иметь важное значение для уничтожения таких угроз, как мобильные системы противоракетной обороны, в частности, российских зенитных ракетных комплексов «Тор-2ДТ» и «Панцирь-СА» в Арктике.

Политика Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.

Экономика Российские новостройки подорожали с начала года на 9% Российские новостройки подорожали с начала года на 9% - в среднем до 59,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали специалисты портала "Мир квартир", отслеживающие динамику цен на жилье в 70 крупнейших городах страны с населением более 300 тысяч человек.

Политика Путин дал совет мигрантам в России На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России.

Происшествия Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный» В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Дарья Клюкина показала интерьер их с Владимиром Чоповым квартиры Напомним, что новость о свадьбе звезды "Холостяка" Дарьи Клюкиной и топ-менеджера "Газпром-медиа" Владимира Чопова прогремела 1 февраля этого года на вечеринке по случаю дня рождения участницы реалити.