Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.
Читать в источнике
Комментировать657
с чего всё началось
Речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах, сообщается на сайте
 газеты.
Говорит Москвавчера в 15:21

Подробнее о событии

ОСК отрицает, что ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» составил 95 млрд рублей

Коммерсантъ08:21

Глава ОСК ответил на данные о стоимости ремонта «Кузнецова» после пожара

РБК07:10

Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» едва не достиг стоимости нового корабля

Говорит Москвавчера в 15:21

Глава ОСК опроверг данные, что ремонт «Кузнецова» после пожара обойдется в 95 млрд рублей

ТАСС06:10

В ОСК оценили влияние пожара на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова»

Взгляд.ру05:38

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Piter.tv02:14

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Lenta.ru07:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Общество

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес

Наташа Королева предстала в образе Мальвины

Известная певица Наташа Королева предстала перед поклонниками в неординарном образе Мальвины.
ФАН вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает юбилей

Сама Вертинская началом себя как актрисы считает образ Офелии в «Гамлете» Козинцева.
Россия – Культура 07:35
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 15:24
Политика

Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»

Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
Интерфакс 06:00
Происшествия

При стрельбе на Лубянке в Москве пострадал один гражданский

RT на русском 15:21
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Evo-rus.com 07:52
Происшествия

Адвокатам Голунова подтвердили возбуждение дел против полицейских

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту незаконного задержания Голунова заявил в ходе пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 07:37
Политика

Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина

В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
RT на русском 13:25
Космос

Посмотрите, как марсоход Mars 2020 проходит тест на вождение

Ридус 05:17
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Спорт

Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Lenta.ru 04:46
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Суд арестовал еще одного подозреваемого в убийстве главы ингушского Центра по борьбе с экстремизмом Ибрагима Эльджаркиева, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 17 декабря в 08:10
Политика

Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 09:22
Политика

Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA

Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
РБК 15:31
Политика

Евросоюз продлил секторальные санкции против России

Совет продлил санкции в отношении определённых секторов российской экономики до 31 июля 2020 года, — сказано в коммюнике, распространённом пресс-службой Совета.
News.ru 08:21
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru 10:31
Экономика

«Роснефть» провела кадровые перестановки

Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Коммерсантъ 13:08
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru вчера в 01:22
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль 16 декабря в 16:01
Общество

Владельцы SPAR завтра закрывают все магазины в Петербурге и области

Карповка 12:04
Политика

Путин назвал странным решение Ленина по Украине

Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Lenta.ru 05:41
Общество

Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции

Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Вечерняя Москва 14:06
Общество

Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке

Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
РБК 10:41
Гаджеты

«Тинькофф» разработал первый полностью цифровой банкомат «Кеша»

Инновационный банкомат без клавиатуры и печати чеков разработал и установил в Москве банк «Тинькофф».
Известия 07:38
Кино

«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

Победа заключительной девятой части "Звездных войн", завидная выдержка "Джуманджи: Новый уровень", неплохой старт экранизации мюзикла "Кошки" и премьера фильма "Скандал" об обвинениях в домогательствах экс-главы FOX Роджера Эйлса: "Газета.Ru" представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на предстоящие выходные.
Газета.Ru 08:05
Наука

Грета Тунберг попала в десятку ученых года. Она гениальный PR-проект

Журнал Nature выбрал 10 ученых года. Это люди, сделавшие важные открытия и внесшие вклад в науку.
Телеканал 360° 15:20
Происшествия

В Ростовской области 25 человек отравились роллами

В городе Шахты Ростовской области 25 человек отравились роллами.
Вести.Ru 13:48
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух человек

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича.
РБК 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное