с чего всё началось

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.

Происшествия Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил 400-тысячную LADA Vesta В этом месяце завод «Лада Ижевск» выпустил 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года.

Хоккей Три клуба НХЛ интересуются Ковальчуком Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в переходе российского нападающего Ильи Ковальчука.

Политика Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Политика Путин назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, однако, по его словам, надо проследить, чтобы перенос выходного с мая на декабрь не затронул интересы сельхозпроизводителей.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Общество Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

Общество МВД хочет получить право изымать детей из семьи МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.

Общество Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.