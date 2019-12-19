Происшествия
Lenta.ruСумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше.
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с чего всё началось
Речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах, сообщается на сайте газеты.Говорит Москвавчера в 15:21
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Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» едва не достиг стоимости нового корабля
Говорит Москвавчера в 15:21
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Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустил 400-тысячную LADA Vesta
В этом месяце завод «Лада Ижевск» выпустил 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года.
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Два человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Филадельфии
Взрыв прогремел в жилом доме в южной части американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Инцидент унес жизни двух человек.
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Три клуба НХЛ интересуются Ковальчуком
Три клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заинтересованы в переходе российского нападающего Ильи Ковальчука.
Политика
Резолюцию ООН по Крыму оценили на полуострове
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция о правах человека в Крыму является «напыщенным» документом, который основан на выдумках и не подкреплён фактами.
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Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал логичной идею сделать 31 декабря выходным днем, однако, по его словам, надо проследить, чтобы перенос выходного с мая на декабрь не затронул интересы сельхозпроизводителей.
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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
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Стала известна причина задержания в аэропорту Домодедово 40 израильтян
Стала известна причина задержания более 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Яя Туре: «Из-за расизма не позволил сыну играть в футбол»
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Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Футбол
Слуцкий подписал с «Рубином» пятилетний контракт
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Общество
Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
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Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Общество
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МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
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Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Украинские чиновники поживились на ремонте моста в Станице Луганской
Напомним, мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская является единственным официальным пунктом пропуска между контролируемой Киевом территорией Украины и Луганской народной республикой.
Происшествия
Силовикам потребовалось 40 минут на убийство стрелка с Лубянки
На убийство стрелка, который предположительно открыл огонь у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, силовикам потребовалось 40 минут.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Футбол
Наставник клуба «Монтеррей» предложил Клоппу подраться
В полуфинале английский клуб обыграл мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:1. По ходу матча между главными тренерами команд Юргеном Клоппом и Антонио Рикардо произошла стычка.
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Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
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Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Наука