Коронавирус
ТАСС СпортSun: чемпионат Англии по футболу могут доиграть в Австралии
Руководству чемпионата Англии по футболу предложили доиграть оставшиеся матчи приостановленного из-за пандемии сезона в Австралии. Об этом сообщает британское издание The Sun. Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок.
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Космос
Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA
Машины и Механизмы 08:20
Наука
У тяжелобольных коронавирусом нашли смертельную патологию
Ученые из Ирландии нашли смертельно опасную патологию организма зараженных коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 09:31
Здоровье
Власти Петербурга объяснили очереди из скорой помощи у стационаров
Очереди машин скорой помощи в больницы, где принимают пациентов с коронавирусом, обусловлены новой схемой приема больных: в приемном покое не может быть больше девяти пациентов одновременно, остальные дожидаются очереди в машинах, сообщает в субботу комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
РИА Новости 16:28
Космос
Источник рассказал, когда устранят брак на ракете «Протон-М»
Брак, на ракете-носителе "Протон-М". допущенный в 2015-2016 годах, устранят для запуска телекоммуникационных спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" к июню, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:07
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Экономика
Власти Турина обязали жителей носить маски
Турин, Италия, 2 мая 2020, 19:16 — REGNUM С 4 мая в итальянской провинции Пьемонт (Турин) ношение масок во всех общественных местах закрытого типа (транспорт, магазины и т.д.) станет обязательным, заявил в субботу, 2 мая, глава региона Альберто Чирио.
REGNUM 12:16
Армия и оружие
Жители Триполи жалуются на преступления сирийских наемников ПНС Ливии
Сирийские наемники, которых посылает Анкара, грабят и насилуют ливийцев, а силы безопасности Правительства национального согласия (ПНС) не обращают внимания.
iReactor вчера в 21:08
Общество
Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19
Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Известия 17:11
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 30 апреля в 01:44
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области введён карантин
Нижний Новгород, 2 мая 2020, 22:16 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о введении режима карантина в семи населенных пунктах на территории региона, в которых наблюдается крайне высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекции.
REGNUM 15:16
Общество
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты
Температурная обработка продуктов питания и воды сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом через них.
РБК 19:55
Наука
Женщинам дышится тяжелее, чем мужчинам
Наука и жизнь 01:05
Происшествия
Суд не стал арестовывать мужчину, напавшего на полицейского в Москве
Перовский районный суд Москвы отказался арестовать мужчину, ударившего сотрудника полиции по лицу и пытавшегося завладеть его оружием.
ТАСС 12:02
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем шоу «Последний герой»
Со 2 марта вся страна следила за телевизионным реалити-шоу "Последний герой". Сегодня стал известен победитель.
SM News 13:15
Происшествия
При крушении вертолета в Хьюстоне погиб полицейский
При крушении вертолета в американском городе Хьюстон (штат Техас) погиб полицейский. Его коллега находится в больнице.
Российская газета 18:20
Кино
Сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки покончил с собой
Один из сценаристов оригинального фильма ужасов "Детские игры" и режиссер продолжения "Детские игры 2" Джон Лафия покончил с собой на 64-м году жизни, сообщает издание Variety.
РИА Новости 19:19
Здоровье
Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач
Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
Технологии
Новый каталог The Sims 4 получил название «Нарядные Нитки»
В результате будущий каталог получил название «The Sims 4 Нарядные Нитки».
Игромания.ру 11:49
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Шоу-бизнес
66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке
Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился.
Paparazzi.ru вчера в 15:51
Здоровье
У 1017 человек на Кубани подтверждён коронавирус
С начала распространения коронавирусной инфекции в медучреждения Краснодарского края обратились 2 907 человек с подозрением на COVID-19, в том числе 415 детей.
Kursk.com 30 апреля в 05:35
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Шоу-бизнес
Марат Башаров встретился с родным отцом впервые за 30 лет
Отцу и сыну удалось увидеться много лет спустя.
StarHit.ru 15:40
Игры
Обнажённая мощь – представлена ещё одна фигурка Тифы из Final Fantasy VII Remake, которую можно раздеть догола
Студия Pink Pink Studio представила фигурку Тифы Локхарт из Final Fantasy VII Remake.
Городской портал Новый Нижний 13:00
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
Депутата исключили из «Единой России» за конфликт с журналистом
Президиум Ханты-Мансийского отделения «Единой России» принял решение исключить депутата думы города Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом одного из региональных изданий.
Daily Storm 13:22