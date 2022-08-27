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Sun узнал об идее школ Британии купить свитера детям из-за энергокризиса

Руководство некоторых британских школ на фоне усиливающегося энергокризиса решило снизить температуру в классах и закупить свитера для малообеспеченных учеников, чтобы те комфортно чувствовали себя на учебе зимой.
РБК
В некоторых образовательных учреждениях для экономии планируется снизить температурный режим в классах, поэтому детям придется находиться на занятиях в теплой верхней одежде, утверждает таблоид.
РИА Новости
В свою очередь британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы.
ТАСС
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

The Sun: британских школьников хотят обеспечить свитерами из-за энергокризиса
ФАН17:49
The Sun: британским школьникам хотят купить свитера из-за снижения температуры в классах
РИА Новости18:11
В британских школах планируют закупить зимние свитера для школьников на фоне энергокризиса
Газета.Ru18:07
The Sun: британским школьникам могут купить свитера из-за снижения температуры в классах
RT на русском18:41
The Sun: в Великобритании из-за энергокризиса школы закупят свитера для учеников на зиму
Lenta.ru17:35
В школах Британии решили на зиму закупать свитера для учеников
Взгляд.ру17:30
В британских школах хотят закупать на зиму свитера для детей на фоне энергокризиса
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