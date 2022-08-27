Руководство некоторых британских школ на фоне усиливающегося энергокризиса решило снизить температуру в классах и закупить свитеры для малообеспеченных учеников, чтобы те комфортно чувствовали себя на учебе зимой.
По словам Фокона, стремление Запада с помощью санкций изолировать Россию после начала военной операции на Украине подталкивает Москву к более тесному сотрудничеству с Ираном, в частности в военной и торговой сферах.
Известный российский актер Сергей Никоненко высказался относительно покинувшей Россию на фоне украинских событий Чулпан Хаматовой во время пресс-конференции на открытии фестиваля «Волгоградский факел».