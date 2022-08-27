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Sun узнал об идее школ Британии купить свитеры детям из-за энергокризиса

Руководство некоторых британских школ на фоне усиливающегося энергокризиса решило снизить температуру в классах и закупить свитеры для малообеспеченных учеников, чтобы те комфортно чувствовали себя на учебе зимой.
РБК
В некоторых образовательных учреждениях для экономии планируется снизить температурный режим в классах, поэтому детям придется находиться на занятиях в теплой верхней одежде, утверждает таблоид.
РИА Новости
Также для экономии семейного бюджета школьникам будут предлагаться бесплатные завтраки.
Lenta.ru
В свою очередь британские власти заявляют, что увеличат финансирование школ в преддверии тяжелой зимы.
ТАСС

Подробнее о событии

The Sun: британские школы закупят свитера из-за снижения температуры в классах
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В британских школах хотят закупать на зиму свитера для детей на фоне энергокризиса
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The Sun: британским школьникам хотят купить свитера из-за снижения температуры в классах
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В британских школах планируют закупить зимние свитера для школьников на фоне энергокризиса
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