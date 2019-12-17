Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.

с чего всё началось

В декабре компания планирует поставить "Аэрофлоту" несколько воздушных бортов. Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж. "Гражданские самолеты Сухого" не смогли реализовать за 2019 год 20 самолетов.

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