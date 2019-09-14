Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.

с чего всё началось

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы.

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

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