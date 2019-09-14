Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияСупруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, актриса и ее супруг Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их дочери Милы.
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с чего всё началось

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Родственники актрисы, у которой по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга были очень взволнованы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» введена в состояние медикаментозной комы. Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц.
Пятый канал14:30

Подробнее о событии

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

Пятый канал14:30

Мать и супруг Заворотнюк приехали в больницу

РЕН ТВ14:31

Заворотнюк лежит в клинике, «значительно уступающей в онкологическом профиле»

Телепрограмма17:54

СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу

РИА Новости17:32

Родные Заворотнюк приехали к ней в больницу

URA.Ru15:28

Муж и мать Заворотнюк срочно прибыли к ней в больницу, пишут СМИ

Газета.Ru17:53

Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу

Известия15:49
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Сертификацию автосервисов предложили ввести в России

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В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек

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На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер

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Происшествия

Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии

По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK.
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Здоровье

Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
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Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске

Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата.
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Происшествия

Два туриста из РФ пострадали в Турции во время полета на парашюте

На юге Турции в Анталье два россиянина пострадали из-за несчастного случая при парасейлинге - полете на парашюте за катером.
Газета.Ru 14:58
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Число жертв ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Число погибших в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области возросло до восьми человек.
Политическая Экспертиза 20:30
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 18:18
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Политика

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК вчера в 10:10
Космос

В России запатентовали систему очистки околоземной орбиты от мусора

REGNUM вчера в 01:39
Политика

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

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Вести.Ru 11:22
Политика

ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов, птиц и даже кошек, для шпионажа в годы "холодной войны".
РИА Новости 20:43
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Премьер Украины заявил о желании соединить Черное море с Балтийским

Газета.Ru 04:02
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Газета Кемерова вчера в 09:14
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Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.
Коммерсантъ вчера в 14:40
Происшествия

Польский турист погиб в Армении после нападения медведя

РБК 13:58
Происшествия

Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Политика

Бориса Джонсона превратили в Халка

Британское издание The Sun выложило снимок, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изображен в качестве супергероя комиксов Халка.
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Космос

SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса /©NASA/USGS/ESA Для этого ученые лаборатории заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными.
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Экономика

Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Наука

Ученые: человеческое тело продолжает двигаться даже после смерти

Австралийские ученые сумели доказать, что тела людей способны значительно перемещаться в течение целого года после своей смерти.
Дни24 04:53
Гаджеты

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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Жизнь рыб

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В Благовещенске звезды «Амурской осени» вышли на красную дорожку

По красной дорожке традиционно проходят звездные гости мероприятия – известные отечественные и зарубежные артисты, деятели искусств.
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Курс валют: доллар и евро продолжают своё падение

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