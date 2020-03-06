Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем. По данным «Фонтанки», 6 марта Ефремов намеревался отправиться в столицу Латвии из аэропорта Пулково, но состояние алкогольного опьянения стало для него серьёзной преградой.

с чего всё началось

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова высказалась по поводу информации о том, что артиста не пустили в самолет, направлявшийся из Пулково в Ригу. Об этом сообщает телеканал "360".

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