Общество
Газета.RuСупруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова высказалась по поводу информации о том, что артиста не пустили в самолет, направлявшийся из Пулково в Ригу. Об этом сообщает телеканал "360".
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с чего всё началось
Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем. По данным «Фонтанки», 6 марта Ефремов намеревался отправиться в столицу Латвии из аэропорта Пулково, но состояние алкогольного опьянения стало для него серьёзной преградой.Фонтанка.Ру06:05
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Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Политика
Путин рассказал, что ждет Россию без сильной президентской власти
Россию ждет плохая судьба без сильной президентской власти.
Происшествия
Адвокат Дубровина попросила госзащиту после нападения в Грозном
Адвокат Марина Дубровина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой предоставить госзащиту для продолжения работы в Чечне после нападения в Грозном, сообщает «Новая газета».
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
В ДНР признали русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Авто
На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada
По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Кино
Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»
Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
Политика
Гайана выслала трех человек из-за «российского вмешательства» в выборы
Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
Общество
За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
Энергетика
Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Авто
Volvo готовит флагманский кроссовер XC100
Шведская компания Volvo планирует вывести на рынок новый флагманский паркетник XC100.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Финансы
Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года
Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Общество
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Политика
Лукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии
Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше, чем мужчины
Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Общество
Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса
К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Биатлон
Россия выразила Италии протест из-за обыска у биатлониста Логинова
Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва выразила официальный протест Италии из-за обысков у биатлониста Александра Логинова, которые прошли 22 февраля во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
Футбол
Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП
Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.