Общество

Газета.RuГазета.RuСупруга Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова высказалась по поводу информации о том, что артиста не пустили в самолет, направлявшийся из Пулково в Ригу. Об этом сообщает телеканал "360".
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с чего всё началось

Михаил Ефремов не смог покинуть Петербург. В Пулково на него оформили протокол и оставили трезветь

Заслуженного артиста РФ не пустили в самолёт авиакомпании airBaltic из-за того, что тот перебрал с алкоголем. По данным «Фонтанки», 6 марта Ефремов намеревался отправиться в столицу Латвии из аэропорта Пулково, но состояние алкогольного опьянения стало для него серьёзной преградой.
Фонтанка.Ру06:05

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Жена Михаила Ефремова рассказала про инцидент в Пулково

АБН12:22

Михаил Ефремов, когда не смог вылететь из Пулково, выступил на злобу дня и похулил президента

Фонтанка.Ру08:17

«Школа Станиславского»: жена Ефремова объяснила, почему актера не пустили в самолет

Пятый канал11:21

«Масштаб гения не подошел»: Ефремова не пустили на самолет из-за нетрезвого вида

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Актера Михаила Ефремова не пустили на рейс airBaltic в Ригу

Sputnik Латвия08:17

После инцидента в Пулково Ефремова сравнили с Паниным и предложили самолет-вытрезвитель

Невские Новости12:34

Перебравшего с алкоголем Михаила Ефремова в Пулково не пустили на самолёт

78.ru06:38
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Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

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Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
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Путин рассказал, что ждет Россию без сильной президентской власти

Россию ждет плохая судьба без сильной президентской власти.
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Адвокат Дубровина попросила госзащиту после нападения в Грозном

Адвокат Марина Дубровина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой предоставить госзащиту для продолжения работы в Чечне после нападения в Грозном, сообщает «Новая газета».
Медиазона 07:40
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Политика

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
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В ДНР признали русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного.
Lenta.ru 11:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Авто

На заводе «ЗАЗ» начали собирать автомобили Lada

По данным издания, хэтчбек LADA XRay выпускается на ЗАЗе в двух модификациях: с 1,6- и 1,8-литровым бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, сопряженными с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
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Вышел финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду»

Выходи в прокат намечен на 14 мая. Как писал NEWS.ru, первый трейлер мультфильма компания Warner Bros. опубликовала в ноябре 2019 года.
News.ru 08:48
Политика

Гайана выслала трех человек из-за «российского вмешательства» в выборы

Министр общественной безопасности южноамериканской Гайаны Хемраж Рамжаттан заявил о депортации из страны трех людей "российского происхождения" якобы из-за их "вмешательства" в выборы в стране, пишет газета Guyana Chronicle.
РИА Новости 12:08
Общество

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
РБК 09:10
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Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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Volvo готовит флагманский кроссовер XC100

Шведская компания Volvo планирует вывести на рынок новый флагманский паркетник XC100.
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NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
Аргументы и Факты 06:20
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Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
РБК 05:02
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Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

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В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Интерфакс 11:38
Политика

Лукашенко заявил о новой сырьевой стратегии Белоруссии

Поставлять нефть в Белоруссию готовы многие поставщики, поэтому новой сырьевой стратегией страны станет конкуренция, заявил президент Александр Лукашенко правительству республики.
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Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше, чем мужчины

Одинаковые половые хромосомы позволяют женщинам жить дольше мужчин.
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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
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Власти Москвы изменили порядок работы школ из-за коронавируса

К странам с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Москве относит Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Францию, Германию, Испанию, Швейцарию, Великобританию, Норвегию и США, сообщили 6 марта на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.
Ведомости 10:05
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Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
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Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»

RT на русском вчера в 23:38
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Россия выразила Италии протест из-за обыска у биатлониста Логинова

Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва выразила официальный протест Италии из-за обысков у биатлониста Александра Логинова, которые прошли 22 февраля во время чемпионата мира 2020 года в итальянской Антерсельве.
Московский Комсомолец 04:00
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ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

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Брат игрока «Ливерпуля» и еще восемь футболистов погибли в ДТП

Отмечается, что среди погибших оказался Альмами Кейта, двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
Газета.Ru 08:34
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