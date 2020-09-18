Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
РИА Новости
РИА Новости

Супруга Кокорина сообщила, что переболела коронавирусом

Супруга футболиста московского "Спартака" Александра Кокорина Дарья Валитова заявила, что переболела коронавирусом.В источнике
Подробнее о событии
Sport.ru

Жена Кокорина призналась, что перенесла COVID-19

Sport.ru04:44
Спорт-Экспресс

Жена Кокорина рассказала, как переболела коронавирусом

Спорт-Экспресс04:20
Чемпионат

Жена Кокорина призналась, что переболела коронавирусом

Чемпионат03:57
РИА Новости

Супруга Кокорина сообщила, что переболела коронавирусом

РИА Новости04:19
Sports.ru

«Спартак»: «Коронавируса у Кокорина не было. Не нужно додумывать то, чего нет»

Sports.ru04:40
Metaratings

В «Спартаке» опровергли слухи о коронавирусе у Кокорина

Metaratings04:11
Sport24.ru

Газизов: «Могу сказать точно, что Кокорин не болел коронавирусом»

Sport24.ru04:36

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новости02:31
486

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
398

Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
235

NVIDIA подарит Watch Dogs: Legion покупателям видеокарт GeForce RTX 30

В последнем трейлере с туром по Лондону альтернативного будущего прекрасно видно, как отражается окружение и цвета в лужах и других зеркальных или блестящих поверхностях: NVIDIA также обещает игровые оптимизации в драйверах Game Ready, приложении GeForce Experience и поддержку HDR для Watch Dogs: Legion.
3DNews04:15
3

Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
877

В Новосибирске обрушилась стена здания с котельной

Стена двухэтажного здания производственно-строительного предприятия в Первомайском районе Новосибирска обрушилась после разгерметизации котла расположенной в нем котельной, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.
РИА Новости02:58
1