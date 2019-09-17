Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Шоу-бизнес Вышедшую из комы Заворотнюк перевели в обычную палату Врачи вывели Анастасию Заворотнюк из критического состояния и отправили из реанимации в обычную палату.

Гаджеты Продано более 17 млн Huawei P30 и 16 млн Huawei Mate 20 В ходе сегодняшней пресс-конференции было объявлено о последних достижениях линеек смартфонов Huawei Mate 20 и Huawei P30.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Политика Депутат Рады раскрыл детали «формулы Зеленского» по Донбассу Депутат от фракции "Слуга народа" в Верховной раде Богдан Яременко в четверг сообщил, что так называемая "Формула Зеленского" по Донбассу не предусматривает изменений в конституцию относительно особого статуса неподконтрольных Киеву территорий.

Политика Экс-депутат Рады Надежда Савченко нашла новую работу Экс-депутат Верховной рады и Герой Украины Надежда Савченко нашла новую работу.

Спорт Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Политика В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».

Политика В Луганске пытались взорвать мост В Луганске произошел взрыв в районе автомобильного моста. Сведений о пострадавших не приводится.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.

Футбол Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.

Политика Президент Эстонии: Европа устала от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Происшествия Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.

Политика Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.

Общество «Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.

Происшествия Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве Правоохранительные органы задержали в Москве заместителя директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, бывшего главу департамента Владимира Цветнова и еще двух бизнесменов, фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Авто Mitsubishi анонсировала премьеру своего нового кроссовера Компания Mitsubishi представит на мотор-шоу в Токио новый концептуальный кроссовер.