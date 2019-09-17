Футбол

VSE42.RUVSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
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