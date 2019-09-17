Футбол
VSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу
Sport24.ruвчера в 11:35
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
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Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
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