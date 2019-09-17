Футбол

VSE42.RUVSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
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Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

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Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

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Глава ФРС ответил на критику Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
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Это’О пригрозил расправиться с Хави, если тот не возглавит «Барселону»

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Йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (хуситы) угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам, в том числе по небоскребам в Дубае и Абу-Даби, сообщило AP.
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Власти оценили всю нефть России в $1 трлн

Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
РБК 17:00
Экономика

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
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Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей

С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
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Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
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Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

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«Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России

Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
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Латвия удостоилась награды на фестивале «ТЭФИ-Содружество»

Латвийский сериал "Все по-новому" получил бронзового "Орфея" от Фонда "Академия Российского телевидения" на фестивале "ТЭФИ-Содружество".
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Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера»

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что обсуждаемая Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе «формула Штайнмайера» не является тем, что на самом деле предложил экс-министр иностранных дел ФРГ.
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«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»

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Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США

Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
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Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
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