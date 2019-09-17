Футбол
VSE42.RUСупруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
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Жена Мамаева показала первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу
Sport24.ruвчера в 11:35
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В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
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Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
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Семин: «Локомотив» хорошо играл без мяча, поэтому и победил «Байер»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».
Sport24.ru 17:17
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Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
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Общество
Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК 16:29
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Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
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Состояние Заворотнюк улучшилось
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Lenta.ru 12:03
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Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Политика
Глава ФРС ответил на критику Трампа
Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
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Это’О пригрозил расправиться с Хави, если тот не возглавит «Барселону»
Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар».
Чемпионат 13:08
Армия и оружие
Хуситы заявили о готовности атаковать цели в Дубае и Абу-Даби
Йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (хуситы) угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам, в том числе по небоскребам в Дубае и Абу-Даби, сообщило AP.
Коммерсантъ 16:02
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
Известия 16:38
Энергетика
Власти оценили всю нефть России в $1 трлн
Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.
РБК 17:00
Экономика
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
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Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Общество
«Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России
Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.
Snob.ru 15:25
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Латвия удостоилась награды на фестивале «ТЭФИ-Содружество»
Латвийский сериал "Все по-новому" получил бронзового "Орфея" от Фонда "Академия Российского телевидения" на фестивале "ТЭФИ-Содружество".
Sputnik Латвия 13:25
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Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера»
Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что обсуждаемая Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе «формула Штайнмайера» не является тем, что на самом деле предложил экс-министр иностранных дел ФРГ.
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«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
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В сети появился трейлер «Рэмбо: Последняя кровь»
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Названа неожиданная причина появления стресса
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МИР 24 16 сентября в 03:16
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
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Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита
Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
Красная весна 10:45
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Samsung выпускает бюджетный смартфон Samsung Galaxy M10s
На своём мероприятии, проходящем в Индии, компания Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy M10s.
ITZine.ru 07:43