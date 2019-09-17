Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи. Это первое фото с женой после освобождения полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Здоровье Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

Шоу-бизнес Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.

Общество Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Глава ФРС ответил на критику Трампа Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.

Армия и оружие Хуситы заявили о готовности атаковать цели в Дубае и Абу-Даби Йеменские повстанцы «Ансар Аллах» (хуситы) угрожают нанести удары по Объединенным Арабским Эмиратам, в том числе по небоскребам в Дубае и Абу-Даби, сообщило AP.

Армия и оружие Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией НАТО теряет военное превосходство над Россией, которая ведет себя всё увереннее, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Энергетика Власти оценили всю нефть России в $1 трлн Как считает Минприроды Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК.

Экономика Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».

Политика Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.

Общество «Диссернет» составил рейтинг 50 худших ректоров-плагиаторов России Кто вошел в топ-50 худших ректоров России: За основу рейтинга было взято наличие плагиата в диссертации и еще пять показателей.

Культура Латвия удостоилась награды на фестивале «ТЭФИ-Содружество» Латвийский сериал "Все по-новому" получил бронзового "Орфея" от Фонда "Академия Российского телевидения" на фестивале "ТЭФИ-Содружество".

Политика Порошенко объяснил суть «формулы Штайнмайера» Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что обсуждаемая Контактной группой по урегулированию конфликта в Донбассе «формула Штайнмайера» не является тем, что на самом деле предложил экс-министр иностранных дел ФРГ.

Наука Названа неожиданная причина появления стресса Ранее австралийские ученые провели исследование и признали стресс причиной преждевременной смерти.

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Политика Киев обвинил Россию в срыве нормандского саммита Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.