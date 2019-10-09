Футбол
Евро-футбол.руСупруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Супруга нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребекка ответила жене Уэйна Руни Колин. Напомним, Колин Руни обвинила Ребекку в «сливе» информации о ней газете The Sun после своего небольшого расследования.
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Политика
Путин рассказал о справедливой зарплате медработников
Оплата труда российских медработников должна быть справедливой, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Lenta.ru 11:12
Армия и оружие
Турецкая армия начала масштабную военную операцию на севере Сирии
Турецкая армия начала операцию на севере Сирии авиаударами по городу Рас-аль-Айн.
iReactor 09:25
Общество
Московская полиция подала иски к оппозиции на 18 млн рублей
Росбалт вчера в 01:44
Происшествия
Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве
В центре Москвы пьяный мужчина попытался прорваться в здание Счетной палаты через пост охраны, сообщает РЕН ТВ.
РБК 12:14
Футбол
Шюррле высмеял московские пробки
Форвард «Спартака» Андре Шюррле раскритиковал автомобильные пробки в Москве. Только в Москве четыре километра за два часа.
Soccer.ru 13:36
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Известия 02:39
Энергетика
Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс 11:38
Экономика
Alibaba и Mail.ru Group создали совместное предприятие
Китайская компания Alibaba Group, Mail.ru Group, а также «Мегафон» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) закрыли сделку по созданию Aliexpress Russia — предприятия в сфере электронной коммерции на территории России и СНГ.
Известия 06:16
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Космос
Российский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 года
Текущая федеральная космическая программа России, рассчитанная на 2016-2025 годы, включает в себя одну орбитальную лунную миссию и две посадочные.
Популярная механика вчера в 08:05
Шоу-бизнес
Располневшая Заворотнюк покинула клинику на каталке, сообщил очевидец
Очевидец выписки звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из московской клиники рассказал, как она сейчас выглядит.
Газета.Ru 03:31
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Происшествия
Пропавшую по дороге в школу девочку разыскивает полиция в Саратове
Девятилетнюю девочку, пропавшую по дороге в школу, разыскивает полиция города Саратова.
REGNUM 13:31
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me 10:21
Происшествия
Стрельба в немецком Галле попала на видео
Камера наблюдения зафиксировала момент нападения вооруженного штурмовой винтовкой мужчины на посетителей кафе в немецком Галле.
Вести.Ru 08:37
Спорт
Российские гимнасты впервые взяли золото в командном турнире на ЧМ
Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золотые медали в командном турнире на чемпионате мира в Германии.
Известия 11:03
Армия и оружие
Анкара уведомила Дамаск о проведении операции в Сирии
В среду Анкара объявила о начале проведения на севере Сирии новой военной операции под названием "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований.
ТАСС 11:47
Хоккей
Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне
Ассистентами россиянина стали Адриан Кемпе и Дрю Даути. Это первый гол Ковальчука в нынешнем сезоне.
Sport24.ru вчера в 22:19
Политика
На Украине заметили массовое возвращение переселенцев из Крыма домой
Каждый пятый переселенец из Крыма и Донбасса, ранее проживавший на Украине, вернулся домой.
РИА Новости Крым 12:00
Наука
Генетически отредактированный бык стал отцом безрогих телят в США
МедиаПоток вчера в 13:21
Авто
Найден склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового айфона
В Японии нашли малоизвестный склад, где можно купить Nissan Skyline в идеальном состоянии и оригинальные запчасти к нему за очень низкую цену.
Motor 10:23
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 11:08
Армия и оружие
На Украине презентовали макет авиационной гиперзвуковой ракеты
В качестве носителя заявляются самолеты Су-27 и Су-24М, стоящие на вооружении Воздушных сил Украины.
Военное обозрение 12:03
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera 05:07
Происшествия
Адвокат предоставила новое видео в защиту Жукова
В ходе заседания адвокат господина Жукова Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела видеозапись, сделанную очевидцем Матвеем Заславским.
Коммерсантъ 06:51
Гаджеты
Создатель Android показал смартфон в виде пульта для телевизора
Телеканал 360° 04:22
Армия и оружие
США нашли повод для нанесения удара по экономике России
45% проголосовавших уверены в том, что опасаться действий стоит, поскольку они (США) ищут повод, чтобы нанести удар по экономике России.
Рамблер 03:33
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Путешествия
Россиянам посоветовали альтернативные Турции курорты
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал альтернативные курорты, куда могут поехать туристы вместо турецкой Антальи.
Газета.Ru 00:36