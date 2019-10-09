Футбол
RT на русскомСупруга Варди ответила на обвинения жены Руни
Руни обвинила супругу Джейми Варди в том, что та пересылала снимки и истории из закрытого аккаунта Колин в Instagram средствам массовой информации. Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
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Политика
Зеленский заявил об отсутствии «формулы Штайнмайера» для Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вернуть Крым можно только с помощью международных партнеров и мощной армии, отметив, что «формулы Штайнмайера» для полуострова нет.
Взгляд.ру 10:54
Политика
«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа
Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
REGNUM 06:15
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Политика
Фонд Навального внесли в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Шоу-бизнес
Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы
Вести Подмосковья 01:18
Происшествия
В Луганской области националисты подрались с полицией
РИА Новости 09:49
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Футбол
Дзюба призвал журналистов перестать критиковать Лунева
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба призвал журналистов не критиковать одноклубника Андрея Лунева.
Газета.Ru 09:58
Происшествия
Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
Московский Комсомолец 11:05
Происшествия
СК назвал причину смерти Дмитрия Марьянова
Следователи сообщили, что причиной смерти Марьянова стала массивная кровопотеря, которой предшествовал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены.
ToDay News Ufa вчера в 15:52
Армия и оружие
Подлодка «Колпино» выпустила ракеты «Калибр» в Черном море
Подводная лодка "Колпино" на учениях в Черном море выполнила стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Российская газета 09:18
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Футбол
ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Кубке России 30 октября, «Ростов» сыграет со «Спартаком» 31 октября
30 октября московский ЦСКА примет на своем поле «Уфу», начало встречи — 19:00 (мск). В этот же день петербургский «Зенит» сыграет с «Томью».
Sportbox.RU 11:20
Политика
Путин уволил Глазьева с должности советника президента
Президент России Владимир Путин освободил от должности советника главы государства Сергея Глазьева.
Коммерсантъ 11:13
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru вчера в 04:10
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Здоровье
Елена Малышева озвучила наиболее подверженные риску инсульта профессии
Ведущие передачи «Жить здорово» Елена Малышева и Дмитрий Шубин посвятили новый выпуск программы о здоровье вопросу причин возникновения, факторам риска и симптоматике инсульта.
Дни24 07:52
Армия и оружие
Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что Париж решительно осуждает спецоперацию Турции в Сирии.
News.ru 11:05
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
РИА Новости 09:54
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Общество
Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей
Интерфакс вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Парализованной Заворотнюк отвели 48 часов
Национальная служба новостей 10:26
Общество
Точечную застройку в РФ могут запретить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить точечную застройку в городах России.
Российская газета 10:33
Экономика
Новый глава МВФ предупредила о глобальном дефолте
Новый управляющий Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики и опасной близости кризиса из-за дефолта части огромного глобального долга.
Вести.Финанс вчера в 11:33
Экономика
Экс-депутата Рады объявили в розыск на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило в розыск экс-депутата Верховной рады Константина Жеваго, сообщило 9 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 07:15
Игры
Новая Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
iReactor вчера в 16:09
Происшествия
В Германии произошел второй за день инцидент со стрельбой
В Ландсберге к востоку от города Галле, где в результате атаки вооруженного злоумышленника погибли два человека, прозвучали выстрелы.
Российская газета 08:19