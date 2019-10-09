Футбол

RT на русскомRT на русскомСупруга Варди ответила на обвинения жены Руни

Руни обвинила супругу Джейми Варди в том, что та пересылала снимки и истории из закрытого аккаунта Колин в Instagram средствам массовой информации. Ранее сообщалось, что супруга Руни обвинила жену Варди в передаче личной информации прессе.
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Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити», бывший игрок сборной Англии. Является чемпионом Англии сезона 2015/16 в составе «Лестер Сити» и был удостоен награды «Игрок сезона английской Премьер-лиги» как лучший игрок чемпионата.
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